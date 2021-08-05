Без оргазма: какие факторы влияют на отсутствие удовольствия от секса у женщин?

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Мария Евстигнеева
Эксклюзив 2 324

Врач акушер-гинеколог назвала причины, из-за которых представительницы прекрасной половины человечества могут быть не удовлетворены половой жизнью.

Фото, видео: Depositphotos / macniak; 5-tv.ru

Секс — процесс не только для зачатия, но и обоюдного удовольствия партнеров. Однако, интимная жизнь не всегда может приносить удовольствие женщинам. По мнению врача акушера-гинеколога, репродуктолога Ирины Меньшиковой истинно фригидных женщин всего менее 1%.

«В основном все женщины могут получать удовлетворение от половой жизни. Если этого не происходит, то как правило, причиной служит психологические проблемы с детства или неудачный первый сексуальный опыт», — прокомментировала медик.

Еще одним фактором отсутствия удовольствия может быть партнер, с которым женщина просто не способна его достичь. Иногда причина может быть и в наличии гинекологических проблем, которые негативно могут повлиять на качество половой жизни у 20-30 летних женщин.

«Это могут быть воспалительные процессы во влагалище и вульве: кальпиты вульвовагиниты. При этом женщина испытывает дискомфорт, жжение, а во влагалище их беспокоят выделения. Конечно, это усиливается во время половой жизни и может снижать ее качество», — рассказала Меньшикова.

Эксперт рекомендует при возникновении любого дискомфорта обратиться к гинекологу, который назначит обследования и лечение.

«Так же у молодых женщин может быть такое заболевание, как эндометриоз с выраженным болевым синдромом. При половой жизни он усиливается», — отмечает медик.

Врач отметила, что женщина будет получать гораздо меньше удовлетворения от половой жизни при выраженном спаечном процессе в органах малого таза после перенесенных воспалительных заболеваний.

«Это снижает качество половой жизни у женщин после 40, которые, как правило, уже родили. Возникают другие проблемы: стенки влагалища в родах растягиваются,  если был крупный плод. Не у всех женщин они приходят в норму, особенно если было несколько родов. Снижение эластичности и тонуса мышц влагалища могут влиять на получение удовольствия от интимной жизни», — сообщила акушер-гинеколог.

Однако, паниковать не стоит. Врач отмечает, что это можно исправить инъекциями гиалоурановой кислоты или с помощью лазеротерапии. Однако, если эти методики не привели к желаемому результату, то возможна хирургическая коррекция.

Также, у женщин после 50 лет возникает дефицит женских половых гормонов эстрогена. Это может привести к истончению слизистой влагалища из-за чего женщина может быть не удовлетворена половой жизнью.

«Эта ситуация тоже хорошо решается или местным применением гормональных препаратов эстрогенов или заместительной гормональной терапией в виде таблеток. Она помогает женщине чувствовать себя молодой, желанной. Это прекрасно помогает чувствовать ей удовольствие от половой жизни и после 50 лет все эти проблемы решаются», — подытожила гинеколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач предостерег людей от секса при погодных аномалиях.

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