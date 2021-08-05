Миколог рассказал, какой урожай грибов ждать после аномального жаркого лета

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 075

С появлением дождей грибники массово ринулись в лес, но он пока хоть и влажный, но совершенно пустой.

Фото, видео: Depositphotos / kamchatka; 5-tv.ru

Хорошего урожая грибов в этом году стоит ожидать только в том случае, если в ближайший месяц-полтора в Россию придет северный циклон с холодными дождями, причем придет надолго — минимум на четыре-пять дней. Такой прогноз дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Когда пройдут настоящие холодные дожди, промочат почву, и она остынет — вот это простимулирует грибницы. С момента обильных холодных дождей нужно будет отсчитать две недели, после чего начнется большая грибная волна», — рассказал эксперт в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Он добавил, что, если ни в августе, ни в сентябре хороших дождей не будет, а будет тепло и сухо, то не исключено, что грибов в этом году россияне практически не увидят. Зато, если пройдут холодные дожди, то, поскольку грибницы „терпели“ все лето, урожай может быть прямо-таки огромным. Вишневский также отметил, что засушливость лета никак не влияет на обилие грибов.

«Для грибниц важно, произойдет ли резкое охлаждение почвы, но дожди, которые идут после засушливого лета, — теплые. После них будет хорошо расти трава, но не грибы», — объяснил миколог.

Как ранее писал 5-tv.ru, грибы имеют свойство накапливать в себе вредные вещества, например, радионуклиды или остатки пестицидов. В связи с этим микробиолог Максим Дьяков посоветовал собирать их в определенных местах, которые можно выбрать с помощью экологических карт. Найти такие можно в интернете.

Также сообщалось, что в этом году из-за капризной погоды в России могут до 25% подорожать грибы, ягоды и орехи.

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