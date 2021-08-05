Названа причина смерти режиссера телесериала «Каменская — 4» Александра Аравина
Выдающийся кинодеятель умер на 64-м году жизни.
Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru
Российский режиссер и сценарист Александр Аравин скоропостижно скончался 4 августа. Причину смерти известного кинодеятеля назвала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru его 38-летняя дочь Анастасия.
«Длительная болезнь тяжелая», — пояснила звездная наследница.
Дочка Александра Аравина также не уточнила, какой именно физический недуг забрал из жизни создателя телесериала «Каменская — 4». При этом о смерти легенды российского кинематографа ранее сообщили его коллеги в Союзе кинематографистов.
Режиссер игрового кино Александр Аравин умер на 64-м году жизни. В творческом багаже выдающегося артиста более тридцать работ в кино. Среди них известны также такие телевизионные сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4» и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитый российский режиссер Карен Шахназаров трогательно высказался о смерти коллеги Александра Аравина.
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