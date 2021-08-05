Супруг Бородиной накануне развода провел время в компании первой жены

|
Елизавета Мареныч
1 206

Курбан Омаров вместе с Аллой отправился в другой город, чтобы прыгнуть с парашютом.

Фото, видео: Instagram @ zimamoscow

Не успел еще Курбан Омаров официально развестись со звездой телепроекта «Дом-2» Ксенией Бородиной, как тут же на любовном фронте у бизнесмена появилась бывшая жена Алла. Экс-возлюбленный телеведущей накануне провел свободное время в компании первой супруги, демонстрируя совместные развлечения в сторис в Instagram.

На кадрах видно, что бывшие возлюбленные отправились в другой город, чтобы прыгнуть с парашютом. Причем поначалу экс-супруга Омарова пыталась скрыться от поклонников на заднем сидении машины, однако вскоре перестала стесняться и вовсе приобняла Курбана.

«Вот вам лайфхак, как избавиться от бывшего мужа. Для этого нужно просто подарить ему прыжок с парашютом», — сквозь смех рассказал бизнесмен.

Instagram @ zimamoscow

Однако фанаты обратили внимание не на реплики Курбана Омарова, а скорее на внешность Аллы. Многие из них подчеркнули, что бывшая жена бизнесмена как две капли воды похожа на 38-летнюю Ксению Бородину.

Отметим, что Курбан и Алла развелись еще несколько лет назад. В браке у них родился сын, ради которого экс-избранники и сохранили прекрасные отношения. В настоящее время наследник живет с матерью, однако часто выбирается на прогулки со звездным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Ксении Бородиной переживает развод родителей.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.17
0.38 86.65
0.24
Коварные красотки: как выглядит настоящая женщина, согласно знаку зодиака

Последние новости

22:40
Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд рублей
22:24
Юные гимнастки с плакатами встретили в Петербурге олимпийскую чемпионку Ахаимову
22:08
Конец эпохи: Месси ушел из «Барселоны»
21:52
Шмелева рассказала о включении в налоговый вычет детских спортивных секций
21:36
Супруги-сатанисты из Москвы совершали ритуальные убийства в Карелии и Ленобласти
21:20
Без оргазма: какие факторы влияют на отсутствие удовольствия от секса у женщин?

Сейчас читают

Олимпиада 2021 в Токио: медальный зачет, на каком месте Россия, кто выиграет Олимпийские игры по…
Агроном назвал признаки нитратов в арбузе
Двое мужчин шокировали прохожих сексом в центре Нижнего Тагила
Избивший звезду сериала «Склифосовский» курьер рассказал о причинах драки
Адвокат Жорин рассказал, кто и как мог предотвратить убийство семьи в Хакасии

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака