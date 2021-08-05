Супруг Бородиной накануне развода провел время в компании первой жены

Не успел еще Курбан Омаров официально развестись со звездой телепроекта «Дом-2» Ксенией Бородиной, как тут же на любовном фронте у бизнесмена появилась бывшая жена Алла. Экс-возлюбленный телеведущей накануне провел свободное время в компании первой супруги, демонстрируя совместные развлечения в сторис в Instagram.

На кадрах видно, что бывшие возлюбленные отправились в другой город, чтобы прыгнуть с парашютом. Причем поначалу экс-супруга Омарова пыталась скрыться от поклонников на заднем сидении машины, однако вскоре перестала стесняться и вовсе приобняла Курбана.

«Вот вам лайфхак, как избавиться от бывшего мужа. Для этого нужно просто подарить ему прыжок с парашютом», — сквозь смех рассказал бизнесмен.

Instagram @ zimamoscow

Однако фанаты обратили внимание не на реплики Курбана Омарова, а скорее на внешность Аллы. Многие из них подчеркнули, что бывшая жена бизнесмена как две капли воды похожа на 38-летнюю Ксению Бородину.

Отметим, что Курбан и Алла развелись еще несколько лет назад. В браке у них родился сын, ради которого экс-избранники и сохранили прекрасные отношения. В настоящее время наследник живет с матерью, однако часто выбирается на прогулки со звездным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Ксении Бородиной переживает развод родителей.