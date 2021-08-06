Звезда «Кухни» Мария Горбань родила сына в США
Счастливым отцом стал оператор Кирилл Зоткин, с которым актриса узаконила отношения в феврале этого года.
Фото: Instagram @gorban_masha
Звезда сериала «Кухня» и экранная любовь Дмитрия Нагиева Мария Горбань родила второго ребенка. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
«Любовь рождает любовь», — подписала пост Горбань, сопроводив фотографией из палаты с малышом на руках.
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Она сообщила, что роды прошли накануне 5 августа. Счастливым отцом стал оператор Кирилл Зоткин, с которым актриса узаконила отношения в феврале этого года. Сына назвали Нилан.
Тут же коллеги и поклонники засыпали Марию сотнями поздравлений и теплых слов.
«Моя девочка. Ты это сделала!!! Какое счастье», — написала основатель фешн-бренда Катя Сильченко.
«Машуля, поздравляем», — отметился Михаил Галустян.
Как сообщал 5-tv.ru, еще приблизительно на 34-й неделе беременности Мария Горбань с супругом отправились в США, где и произошло счастливое событие. Актриса заранее выбрала клинику и врача во Флориде. Периодически звезда делилась информацией о том, как проходит беременность в Instagram. Например, видео процедуры УЗИ. Но пол малыша Горбань так и не раскрыла.
В ожидании родов пара поселилась в одном из небоскребов на побережье Майами с фантастическим видом на океан.
К слову, для актрисы брак не первый. Ранее звезда сериал «Кухня» была замужем за осветителем Олегом Филатовым. В этих отношениях знаменитость родила дочь Стефанию.
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