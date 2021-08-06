Звезда «Кухни» Мария Горбань родила сына в США

|
Светлана Шевченко
2 487

Счастливым отцом стал оператор Кирилл Зоткин, с которым актриса узаконила отношения в феврале этого года.

Звезда «Кухни» Мария Горбань родила сына в США

Фото: Instagram @gorban_masha

Звезда сериала «Кухня» и экранная любовь Дмитрия Нагиева Мария Горбань родила второго ребенка. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

«Любовь рождает любовь», — подписала пост Горбань, сопроводив фотографией из палаты с малышом на руках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Она сообщила, что роды прошли накануне 5 августа. Счастливым отцом стал оператор Кирилл Зоткин, с которым актриса узаконила отношения в феврале этого года. Сына назвали Нилан.

Тут же коллеги и поклонники засыпали Марию сотнями поздравлений и теплых слов.

«Моя девочка. Ты это сделала!!! Какое счастье», — написала основатель фешн-бренда Катя Сильченко.

«Машуля, поздравляем», — отметился Михаил Галустян.

Как сообщал 5-tv.ru, еще приблизительно на 34-й неделе беременности Мария Горбань с супругом отправились в США, где и произошло счастливое событие. Актриса заранее выбрала клинику и врача во Флориде. Периодически звезда делилась информацией о том, как проходит беременность в Instagram. Например, видео процедуры УЗИ. Но пол малыша Горбань так и не раскрыла.

В ожидании родов пара поселилась в одном из небоскребов на побережье Майами с фантастическим видом на океан.

К слову, для актрисы брак не первый. Ранее звезда сериал «Кухня» была замужем за осветителем Олегом Филатовым. В этих отношениях знаменитость родила дочь Стефанию.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.17
0.38 86.65
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Тяжелая болезнь, триумф и падение: Лионель Месси и его карьера в «Барселоне»
11:16
Олимпийская чемпионка РФ о политике на Играх: «Наверное, мы пришли к такому времени»
11:06
Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь
10:55
Автобус с 25 пассажирами перевернулся на перевале Пыхта в Бурятии
10:50
Разрушительный ураган сорвал крыши и повалил деревья в Словакии
10:32
Дженнифер Энистон рассказала, за роль в каком фильме ей ужасно стыдно

Сейчас читают

Лионель Месси уходит из «Барселоны», где продолжит карьеру Месси, мнения
Девять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Турции
Ребенку сломали позвоночник в салоне красоты в Новосибирске
Избивший звезду сериала «Склифосовский» курьер рассказал о причинах драки
Адвокат Жорин рассказал, кто и как мог предотвратить убийство семьи в Хакасии

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака