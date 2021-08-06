Лучше знать в лицо: астрологи назвали персональных врагов каждого знака зодиака

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые никогда не смогут не то, чтобы ужиться, а даже найти общий язык. Блогер ezo.journal предоставил гороскоп, по которому можно определить от кого следует держаться подальше и кто же может стать для вас потенциальным врагом.

Овен

Овны на дух не переносят занудных людей. Они всегда полны энергии и жизнерадостности. Именно поэтому им тяжело находить общий язык с пассивными и ленивыми людьми. Они будут держаться подальше от Близнецов из-за их склонности к депрессиям.

Телец

Тельцы — надежные, ответственные и бескомпромиссные личности, которые на удивление терпеть не могут себе подобных. Они любят в людях отзывчивость, доброту и способность поддержать. Поэтому эти представители знака никогда не проникнутся глубокой симпатией к Козерогу из-за их алчности и жадности.

Близнецы

Близнецы из-за своего внутреннего беспокойства легко могут впасть в депрессию. Инстинктивно представители этого знака стараются избегать унылых людей. Поэтому, они будут держаться подальше от скучных Рыб.

Рак

Раки чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Они любят уединенное времяпровождение и обычно никуда не торопятся. Для представителей знака тяжело будет найти общий язык со скорпионами. Для них они будут казаться очень суетливыми.

Лев

Львы — властные, смелые и уверенные в себе. Для них главный враг — Дева. Все потому что, они тоже достаточно самовлюблены и высокомерны. Для Льва же любая конкуренция просто немыслима.

Дева

Девы очень любят и ценят порядок во всем. Они никогда не примут хаос в своей жизни, особенно, если это исходит от окружающих. Чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или душевного расстройства они будут сторониться Водолеев, которые сеют бардак и суету.

Весы

Весы излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые и никогда не уживутся с теми, кто ими командует и уж тем более повышает голос. Весы поэтому не дружат с властными и импульсивными Овнами.

Скорпион

Скорпион какое-то время будет казаться спокойным и уравновешенным. Однако, их истинная сущность заключается в беспощадности и мстительности. Они ненавидят Водолеев, потому что находят их скучными и будто не от мира сего.

Стрелец

Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Зачастую они самые жизнерадостные и безобидные представители зодиакального круга. Не умеют долго злиться и обижаться на кого-либо. Именно благодаря их прекрасному характеру у них нет врагов.

Козерог

Козероги неутомимы и никогда не чувствуют усталости. Онине будут находиться в застое, двигаясь по направлению только вперед. Поэтому они не любят занудливых и пассивных людей. Враг для Козерога — Рак.

Водолей

Водолеям свойственно непостоянство, любопытность и стремление к новому. Их будет тяготить консерватизм, традиции и полный застой. У представителей знака начинается паника, когда в жизни все начинает идти четко по расписанию. Поэтому враг для них является Телец.

Рыбы

Рыбы — ранимые, спокойные и творческие персоны. Они на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости Стрельцов. Рыбы всегда будут завидовать энергии представителей огненной стихии. Все потому что им самим сложно находить общий язык с новыми людьми и как-то нарушать привычные устои своей жизни.

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