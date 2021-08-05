В Петербурге похоронили звезду «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова

Церемония прощания и похороны заслуженного артиста России Анатолия Рудакова прошли в Петербурге, на Серафимовском кладбище. Актер скоропостижно скончался 1 августа на 72-м году жизни от остановки сердца.

Проститься с артистом пришли его друзья, близкие и коллеги. Многие произнесли теплые слова в его адрес.

«Когда я узнал, что Анатолия не стало, не скажу, что у меня вырвали кусок из сердца… Уходит плеяда людей, которые несли в мир настоящее искусство. Искусство правды жизни, человеческого духа, сопереживания, сострадания, сочувствия. В каждой роли Анатолия была искренность, чувственность, я верил ему», — сказал актер сериалов Алексей Чардымский.

Еще один коллега Рудакова, актер Геша Меньшиков, называл почившего артиста «дядей Толей» и рассказал о его значимости в своей жизни и карьере.

«Очень значимый для меня человек. Он поставил оценку моей работе, и это было отправной точкой, чтобы идти дальше. Я хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он был в моей жизни, что я позволял себе называть его другом. <…> Когда ты пересекаешься с такими людьми, значит, ты все сделал правильно, потому что судьбу не обманешь», — высказался актер.

Меньшиков признался, что порой приходил на киностудию «Ленфильм» просто, чтобы увидеться и пообщаться с Анатолием Рудаковым в кафе.

«В этом кафе больше не будет этого большого человека. Ты туда раньше заходил — он сидит, вот такой огромный, улыбается, и ты понимаешь, что сейчас сядешь за этот стол, и будет некая гармония. Ты даже ради этого приезжал на „Ленфильм“», — сокрушенно произнес актер.

Как сообщал 5-tv.ru, актер Анатолий Рудаков ушел из жизни 1 августа в возрасте 71 года. Первоначальной причиной смерти назывались последствия заражения COVID-19, однако позднее сын актера сообщил, что отец умер от остановки сердца.

Анатолий Рудаков в 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего работал на «Ленфильме». В творческой биографии артиста более 110 ролей в кино, в том числе в таких хитах, как «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Мерседес уходит от погони», «В поисках капитана Гранта», «Ярославна, королева Франции». Также актер часто играл в сериалах, на его счету роли в «Морских дьяволах», «Агенте национальной безопасности», «Найти и обезвредить» и других.