Кабаева о серебре Дины Авериной на ОИ-2021: «Похоже, главной задачей было лишить Россию золота»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике подчеркнула, что Олимпиада в Токио создала опасный прецедент в истории этого вида спорта.
Фото: ТАСС / Cавостьянов Сергей
Разразившийся скандал с выступлением российской команды по художественной гимнастике на Играх в Японии олимпийская чемпионка, председатель совета директоров НМГ и ИД «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева назвала не спортом, а тем, что находится далеко за его пределами.
«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — заявила она в интервью «СЭ».
Она выразила сочувствие судьям, которые, как ей кажется «долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу». Кабаева предположила, что когда-нибудь возможно появятся их мемуары, в которых они подробно расскажут о том, как это было.
Кабаева подчеркнула, что художественная гимнастика является тем видом спорта, на который невозможно «повесить» допинг и, как это делается в других направлениях, притеснять наших спортсменок. А сегодня был показан другой способ — это «можно сделать при помощи судей».
«Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали», — уверена олимпийская чемпионка.
Она уверена, что подобное поведение судейства разрушит до основания и олимпийские принципы, и олимпийское движение, так как приведет к утрате интереса, как честному состязанию талантливых спортсменов.
«Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте», — выразила надежду Кабаева.
Олимпийская чемпионка считает, что российские спортсмены побеждали и будут побеждать дальше, так как умеют переживать несправедливость, а россияне верят в них, надеются и болеют.
Как сообщалось ранее, золото в индивидуальном многоборье получила Линой Ашрам из Израиля, опередив Дину Аверину на 0,15 балла, при этом допустив грубейшую ошибку в заключительном упражнении с лентой. Бронзу завоевала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько. Арина Аверина заняла четвертое место.
Произошедшее в финале ОИ-2021 в Токио главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала позором.
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