Кабаева о посте Утяшевой: Израильская спортсменка не «вырвала победу»
Алина Кабаева о посте Утяшевой: израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали.
Фото: ТАСС / Алешковский Митя
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