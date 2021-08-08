Кабаева о посте Утяшевой: Израильская спортсменка не «вырвала победу»

Наш корреспондент задал вопрос олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой: «Что вы могли бы сказать на комментарии Утяшевой по поводу того, что израильская гимнастка „вырвала у российской спортсменки“ победу на Олимпиаде в Токио?»

«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай, — сказала Алина Кабаева. — И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Нелишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права. Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится также и к ней с большим уважением. Она к этому скандалу ни имеет никакого отношения, но она не „вырвала победу“, просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет».