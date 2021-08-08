Энергия Солнца и Луны в знаке Льва: кому принесет успех новолуние 8 августа

Сегодня в 16:51 по московскому времени произойдет невероятное по своей силе августовское новолуние, которое поможет многим жителям Земли начать путь позитивных преобразований жизни. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова. По ее словам, главные небесные светила Солнце и Луна сойдутся в этот день в 17-м градусе знака зодиака Лев, чем создадут благоприятную среду для успешных стартов в любом направлении.

«Как известно, Лев у нас относится к огненным знакам и несет с собой янскую огненную, мощную энергию. Соединение Солнца и Луны в знаке Льва имеет огромный заряд мощнейшей энергии, и это будет влиять на нас с вами весь август, весь лунный месяц», — уверена астролог.

Как отметила Егорова, это новолуние — прекрасная возможность «включить» такие качества, как уверенность в себе, смелость и мужество, спортивный азарт и амбициозность. Сегодня многие будут физически и эмоционально активны, захотят заниматься спортом, двигаться, демонстрировать лидерские качества, таланты и способности.

Не гасите в себе порывы — спешите на сцену жизни и выступайте, проявляйте себя и самовыражайтесь. Вселенная поддержит и поможет достичь поставленной цели. Если же упомянутые свойства личности долгое время спали или не были развиты прежде, сейчас самое время начать работу над собой. Елена Егорова уверена: кто действительно захочет стать лучше и сильнее, непременно добьется своего!

«Это новолуние даст мощный импульс к развитию карьеры к расширению мировоззрения — расширяются рамки нашего виденья — и будет способствовать новым успешным начинаниям. Используйте это новолуние для обретения мощной силы и создания изобилия в своей жизни. Это будет очень сильный день, день, который будет способствовать росту, развитию и успеху любых начинаний», сказала астролог.

По словам эксперта, обидным промахом будет пропустить столь плодородный период, провести его праздно. Она призвала начиная с 8 августа безжалостно избавляться от старого и ненужного, как в материальном, так и в духовном плане, и впустить в свою жизнь перемены. Они обязательно будут к лучшему, считает Егорова.

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