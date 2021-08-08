Тело дочери конструктора стратегических ракет нашли на лестнице в Москве

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Светлана Шевченко
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Созданные ее отцом межконтинентальные баллистические ракеты до последнего времени составляли основу ядерного щита России.

Тело дочери конструктора стратегических ракет нашли на лестнице в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

В Москве умерла дочь легендарного советского конструктора, академика Михаила Янгеля Людмила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По данным информагентства, тело 80-летней женщины было найдено соседями накануне на лестничной клетке дома, где она проживала. О причинах смерти не сообщается.

Wikimedia

Людмила Янгель родилась 28 сентября 1940 года в семье главного конструктора стратегических ракет и главы крупнейшего научного и конструкторского ракетного центра в СССР КБ «Южное». Она также посвятила свою жизнь делу отца. У нее есть звание ветерана ракетно-космической отрасли и ветерана труда.

Деятельность ее и отца долгие годы была засекречена. Уже позднее стало известно, что, например, созданные Янгелем межконтинентальные баллистические ракеты до последнего времени составляли основу ядерного щита России.

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