Алена Апина опубликовала снимки топлес после пластики

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина опубликовала в Instagram несколько снимков с откровенной фотосессии, где она позирует с оголенной спиной и обнаженным бюстом. Снимки топлес 56-летняя исполнительница хита «Электричка» выложила после пластических операций.

«Когда такое — как не выложить! Красиво же!» — прокомментировала фотографии Апина.

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Поклонники артистки пришли во восторг от ее откровенных снимков и засыпали ее комплиментами.

«Вы и без этих фото всегда красавица»;

«Выглядите супер»;

«Алена, вы супер! Восхищаюсь вами»;

«Ну Апина! Ну вот как не завидовать! Выглядит на все 30, а может и меньше», — восхищаются подписчики.

Певица не скрывает, что для сохранения молодости придерживается специальных диет, занимается спортом, а также регулярно обращается к пластическим хирургам. Так, недавно она прошла процедуру структурирования фигуры.

«Дело в том, что у меня нестандартная фигура — никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа. Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого», — цитирует звезду сайт KP.RU.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, исполнительница хитов 90-х Алена Апина сделала несколько пластических операций к пляжному сезону. Так, певица провела липомоделирование тела с липофилигом ягодиц, а также абдоминопластику.