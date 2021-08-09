Предполагаемый убийца девочки под Тулой просил ее отца о прощении: «Я не хотел!»

Подозреваемый в убийстве маленькой девочки в деревне Панарино Тульской области просил у ее отца прощения, когда увидел, что малышка с мамой тяжело ранены по его вине. Об этом рассказал глава пострадавшего семейства. По его словам, пьяный 68-летний односельчанин рассердился на нагрубившего ему мальчишку и взял в руки ружье, чтобы отомстить обидчику. Вероятно, стрелок и сам не ожидал, что такое его решение приведет к трагедии.

«Там крови было немерено… Жена кричит: „Убили! Что вы сделали! Помогите, вызывайте скорую!“. Я подбежал — лужа крови… Смотрю, а он идет со стволом в сторону детской площадки. Я на него накинулся, повалил, у него выпал пистолет. Ребята его выкинули подальше в песочницу. Я ему дал две оплеухи, говорю: „Что ты делаешь? Ты мне ребенка покалечил!“. Он: „Прости, я не хотел!“. Я встал и пошел к своим детям», — рассказал потерявший дочь житель Панарино.

Как рассказали очевидцы происшествия, в роковой день пенсионер, подозреваемый теперь в убийстве, едва держался на ногах. В деревне знали, что он — алкоголик, но и подумать не могли, что может представлять опасность.

Вечером 8 августа пенсионер сцепился с мальчишкой недалеко от своего дома. Малец отказался подобрать и выбросить мусор. В ответ дед со словами: «Ну я тебя сейчас застрелю!» побежал за ружьем. Вскоре, как говорят очевидцы, стрелок уже целился в нахамившего ему парнишку. Прозвучали два выстрела: первый заряд был выпущен вверх, второй попал в спину женщины, что несла на руках дочь двух с половиной лет.

5-tv.ru

Ранение ребенка в голову оказалось смертельным, малышка скончалась на месте. 42-летняя мать была госпитализирована, ее состояние врачи Тульской областной клинической больницы оценивают, как стабильно тяжелое. По словам родных, медики не спешат обнадеживать их позитивными прогнозами. Девочку будут хоронить завтра. Отец малышки не находит себе места, переживая за жену, не зная, как объяснить сыну, что сестры больше нет на свете.

«Вот он, мой сынишка, мой любимый. Он просит вернуть ему сестру. А как я верну? Я могу вернуть ему игрушки, но не человека. Все», — с полными слез глазами говорит мужчина.

Хотя мужчина палил не прицельно, да к тому же был мертвецки пьян, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Осознав, что натворил, пенсионер пытался скрыться, около 30-40 минут правоохранители не могли вывести его из дома. Сейчас стрелок задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании депутата из Башкирии по подозрению в смертельном избиении инвалида.