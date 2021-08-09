Умерла актриса из «Москва слезам не верит» и легендарного «Кабачка 13 стульев»

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Светлана Шевченко
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Исполнившей роль пани Ядвиги Татьяне Жуковой-Киртбая был 81 год. Ее последней работой был сериал «Дылды-2».

Умерла актриса из «Москва слезам не верит» и легендарного «Кабачка 13 стульев»

Фото: Kino-teatr.ru

Актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу театра.

Люди старшего поколения ее по роли пани Ядвиги в легендарном «Кабачке 13 стульев» и коллеги по химчистке героини Ирины Муравьевой, с которой они обсуждают клиента-геренала. К слову, именно эта роль принесла ей узнаваемостью Жукову-Киртбая стали активно приглашать режиссеры.

Уже в нулевые в ее творческой биографии появились знаменитые сериалы «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня». Последней для нее стала роль в сериале «Дылды-2».

Kino-teatr.ru

«Для коллектива „Содружества актеров Таганки“ Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — говорится в сообщении театра.

Всего на счету актрисы роли в более, чем в сорока фильмах.

«На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей», — так вспоминает о ней ее коллега Дарья Михайличенко.

О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

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