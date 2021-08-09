Стало известно, что могло привести к смерти звезды из «Москва слезам не верит»

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 106

Актриса Татьяна Жукова-Киртбая скончалась в возрасте 81 года.

Фото, видео: Kino-teatr.ru, 5-tv.ru

Стало известно, что могло привести к смерти звезды «Кабачка 13 стульев» Татьяны Жуковой-Киртбая. Актрисы кино и театра не стало на 82-м году жизни. Сотрудник пресс-службы Театра «Содружество актеров Таганки» Анна Ломанова в интервью 5-tv.ru рассказала, что заслуженная артистка РСФР перенесла COVID-19, причем уже давно. Несмотря на своей преклонный возраст, Жукова-Киртбая победила вирусное заболевание. Но не искалечено, что болезнь могла подкосить здоровье знаменитости.

«Как сказал сын Михаил Липкин — актер, он тоже когда-то работал в Театре „Содружество актеров Таганки“, что причиной смерти Татьяны Жуковой-Киртбая стал возраст. Она болела в последнее время, но не коронавирусом. COVID-19 она перенесла достаточно давно, видимо сказались последствия и вот такой неожиданный уход произошел», — рассказала сотрудник пресс-службы театра.

Место и время прощания с заслуженной артисткой РСФСР пока неизвестны. Татьяна Жукова-Киртбая знакома зрителям по эпизодическим ролям в кинофильме «Москва слезам не верит», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». В ленте Владимира Меньшова она появилась в образе работницы химчистки. Именно ее героине принадлежит фраза: «Чтобы генеральшей стать надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним по гарнизонам лет 20, по тайге всякой, по пустыням».

Последней раз на телеэкранах актриса появилась в этом году в сериале «Дылды-2». Театральной сцене артистка посвятила большую часть жизни. Она играла в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Борис Годунов». Татьяна Жукова-Киртбая служила в Московском театре на Таганке и в Театре «Содружество актеров Таганки». В последнем работал с 1993 по 1999 ее сын актер Михаил Липкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в театре имени Комиссаржевской простились со старейшей актрисой Петербурга Галиной Короткевич.

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