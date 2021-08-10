Стеклов назвал причину, по которой его брак с Захаровой был бездетным

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал, почему дочь покойного главного режиссера «Ленкома» Марка Захарова Александра так и не ощутила прелести материнства. Звезда сериала «Кадетсво» прожил с актрисой в бездетном браке на протяжении девяти лет.

«Я не жалею о том, что сыграл свадьбу, уйдя из первой семьи. Но однажды я подошел к окну и сказал: „Что я наделал“. Первый год мы жили в доме у Марка Захарова. Даже своего жилья не было. <…> Сашины родители очень хотели внуков. Я думаю, что для родителей — хотеть внуков — это естественно. Вывод какой напрашивается? У кого-то какие-то проблемы», — рассказал актер в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Стеклов и Александра Захарова сыграли свадьбу в 1991 году. В 2000-м их союз распался. До знакомства с дочерью покойного главного режиссера «Ленкома», звезда «Кадетства» был женат на Людмиле Мощенской. В этом браке появилась на свет дочь — Агриппина, которая продолжила династию актеров. В 2008 году она была удостоена звания Заслуженной артистки России.

Третьей супругой Стеклова стала доктор медицинских наук, врач-стоматолог Ольга Землянова. Их дочь Глафира появилась на свет в 1997 году, тогда артист все еще состоял в законных отношениях с Захаровой.

Сейчас народный артист России живет со своей четвертой женой. Ирина Дерягина младше актера на 33 года. Стеклов вместе с молодой супругой воспитывают дочь Арину, которой в этом году исполнилось три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Стеклов изменял первой жене с Александрой Захаровой. Артист до сих пор чувствует вину перед Людмилой Мощенской и дочерью Агриппиной.