Гонорар Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» будет меньше, чем в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал двухлетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Уход из «Барселоны» дался легендарному нападающему очень непросто, ведь он буквально вырос в этом клубе, куда пришел в 13 лет. На пресс-конференции, где было объявлено об уходе, Месси, не скрывая эмоций, плакал.

Однако толкнула Месси на этот шаг необходимость: вернувшись с отдыха знаменитый футболист узнал, что родная «Барселона» не сможет продлить с ним контракт. Из-за финансовых затруднений, он оказался клубу просто не по карману.

Как сообщили СМИ, «ПСЖ» предложил 34-летнему аргентинцу не столь выгодные условия, которые он имел в «Барселоне». Двухлетний контракт с опцией продления на сезон принесет Месси порядка 50 миллионов евро в год. По данным Forbes, в «Барселоне» он получал 78 миллионов евро в год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что даже после «прощальной» пресс-конференции «Барселона» не хочет отпускать футболиста и надеется заключить с ним новый контракт. Руководство каталонского клуба направило жалобу в Еврокомиссию из-за ухода Месси.