Стали известны дата и место прощания с актрисой из «Москва слезам не верит»

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 020

Татьяне Жуковой-Киртбая был 81 год. Она скончалась 9 августа.

Стали известны дата и место прощания с актрисой из «Москва слезам не верит»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Стали известны дата и место прощания с Татьяной Жуковой-Киртбая. Согласно информации 5-tv.ru, проститься с актрисой, исполнившей роль пани Ядвиги в легендарном «Кабачке 13 стульев», можно будет в среду, 11 августа, в 11 часов дня в театре «Содружество Актеров Таганки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могло привести к смерти Татьяны Жуковой-Киртбая. Сотрудник пресс-службы Театра «Содружество актеров Таганки» Анна Ломанова рассказала, что заслуженная артистка РСФСР перенесла COVID-19, причем уже давно. Несмотря на своей преклонный возраст, Жукова-Киртбая победила вирусное заболевание. Но не исключено, что болезнь могла подкосить здоровье знаменитости.

«Как сказал сын Михаил Липкин — актер, он тоже когда-то работал в Театре „Содружество актеров Таганки“, что причиной смерти Татьяны Жуковой-Киртбая стал возраст. Она болела в последнее время, но не коронавирусом. COVID-19 она перенесла достаточно давно, видимо сказались последствия и вот такой неожиданный уход произошел», — рассказала сотрудник пресс-службы театра.

Предварительной причиной смерти Татьяны Жуковой-Киртбая, ушедшей из жизни накануне, стала острая сердечная недостаточность. По данным 5-tv.ru, звезда отечественных фильмов скончалась в своей квартире в центре столицы.

Татьяна Жукова-Киртбая знакома зрителям по эпизодическим ролям в кинофильме «Москва слезам не верит», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». В ленте Владимира Меньшова она появилась в образе работницы химчистки. Именно ее героине принадлежит фраза: «Чтобы генеральшей стать надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним по гарнизонам лет 20, по тайге всякой, по пустыням».

Последней раз на телеэкранах актриса появилась в этом году в сериале «Дылды-2». Театральной сцене артистка посвятила большую часть жизни. Она играла в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Борис Годунов». Татьяна Жукова-Киртбая служила в Московском театре на Таганке и в Театре «Содружество актеров Таганки». В последнем работал с 1993 по 1999 ее сын актер Михаил Липкин.

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