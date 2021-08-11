Вредный рефлекс: почему женщинам нельзя заниматься сексом из чувства долга или вины

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 6 995

Сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru: можно ли отказывать мужчине в интимной близости или лучше бросаться в объятия избранника по первому зову.

Фото, видео: Depositphotos / AntonioGuillemF; 5-tv.ru

Вопрос о том, можно ли отказывать партнеру в сексе, способен поставить в тупик не только юную девушку, но и замужнюю даму. При этом далеко не каждая представительница прекрасного пола может объяснить своему благоверному причину сниженного сексуального либидо. В ход обычно идут надуманные предлоги — больная голова, усталость, проблемы на работе. Однако женщины не должны бояться открыто заявлять о своем нежелании заниматься сексом, заявила психолог и сексолог Алия Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По ее словам, мужчины чувствуют, когда партнерши вступают с ними в интимную связь из чувства долга или вины. Представители сильного пола «считывают» негативный настрой женщин даже в том случае, если они имитируют оргазм.

«Если вы будете заниматься сексом по просьбе, может сформироваться, скажем так, условный рефлекс — у вас будет автоматически включаться то, что вы не хотите заниматься сексом. И даже если у вас первой появится желание — этот рефлекс будет срабатывать автоматически, и вы будете очень быстро терять интерес к сексу», — объяснила Алия Королева.

Эксперт также добавила, что в этом деликатном вопросе со второй половинкой лучше всего научиться договариваться. Так, если у партнера чересчур высокая потребность в сексе, стоит попробовать альтернативные способы получения удовольствия — например, мастурбацию или оральные ласки.

«Но если мужчина жалуется, что раньше вы хотели больше, а сейчас меньше, то необходимо обратиться к сексологу. Потому что причины могут быть разными — гормональные, психологические и так далее. Это все поправимо. Можно усиливать свое желание и испытывать влечение к мужу даже спустя 10-15 лет — только нужно этим заниматься», — отметила сексолог.

По словам специалиста, на первых стадиях также важно научиться говорить партнеру «нет». Поскольку после отказа мужчина продолжит добавиться своего и начнет больше стараться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает женщинам получать удовольствие в сексе в 20, 40 и 50 лет.

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