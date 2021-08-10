Задержан подозреваемый в деле умершего от «испуга» петербуржца

Следственный комитет по Петербургу сообщил о задержании мужчины 1972 года рождения в рамках уголовного дела по факту обнаружения у одного из домов по улице Кораблестроителей тела 20-летнего студента университета ИТМО.

«По данным следствия, подозреваемый в ночь на 9 августа 2021 года, находясь по вышеуказанному адресу, в ходе конфликта с потерпевшим нанес последнему множественные удары неустановленным предметом в область туловища», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа в Петербурге якобы от испуга скончался 20-летний студент университета ИТМО. Именно так ситуацию представил владелец авто. Он заявлял, что молодой человек якобы пытался угнать его машину, мужчина подошел к нему сзади и шлепнул по ягодицам. Внезапно молодой человек упал замертво.

Однако очевидцы утверждают, что все было иначе — юноша приблизился к автомобилю, так как хотел спасти котенка, забравшегося под иномарку и запутавшегося в проводах. Подошедший в это время к месту парковки владелец авто принял парня за угонщика и, предположительно, начал его бить.

Как рассказывал 5-tv.ru, у скончавшегося якобы от испуга молодого петербуржца судмедэксперты обнаружили тупую травму живота с разрывом брыжейки толстой кишки. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.