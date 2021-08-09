Свидетели гибели петербуржца от испуга: не угонял машину, а пытался спасти кота

Якобы погибший от испуга молодой петербуржец — не автоугонщик. По словам свидетелей, парень пытался не украсть чужую машину, а хотел спасти забравшегося под нее котенка. Родственники и местные жители рассказали новые подробности трагической смерти на улице Кораблестроителей.

Молодой петербуржец не пытался угнать автомобиль

Накануне в сети появилась информация: несостоявшийся угонщик умер, испугавшись подошедшего сзади и хлопнувшего его по ягодицам хозяина машины. Оказалось, история куда сложнее, и в ней множество нестыковок. Покойному было 20 лет, он был воспитан в благополучной многодетной семье, учился в Университете ИТМО, работал в лицее № 30, который прежде закончил — преподавателем кружка радиостроения. Родители у парня не богачи, но вполне обеспеченные люди, причин идти на преступление ради какой-то наживы у него попросту не было.

«Во-первых, у него нету прав. Во-вторых, у них (в семье) две машины. Если бы он захотел машину, ему бы папа купил! Папа с мамой работают на двух работах, чтобы его обеспечить, благополучная семья!» — рассказала 5-tv.ru тетя покойного, Оксана.

Близкие также добавили, что около двух часов ночи студент взял коробку с телескопом и ушел из дома. По словам сестры, он любил прогуляться с приятелями поздним вечером, к тому же был свободен — каникулы. Родственники предполагают, что парень или хотел продать один из двух своих телескопов через сервис «Авито», или собрался полюбоваться звездами.

Свидетели рассказали, что лицо погибшего юноши было в крови и синяках

Позже его нашли мертвым рядом с автомобилем, на голове свидетели видели гематомы, на губах — кровь. По травмам можно предположить, что юноша либо упал и разбился о поребрик, либо получил сильный удар перед падением. Автовладелец, который утверждает, что студент упал замертво после легкого шлепка, находится на допросе в полиции.

Михаил Поляков, житель дома, около которого погиб молодой петербуржец, заявил, что лично видел, как парень пытается вытащить из-под автомобиля громко мяукавшего котенка.

«Я видел, как он здесь шарился с фонариком, наверно, хотел спасти кота, потом решил залезть под машину. Кот мяукал две минуты. Потом его (покойного. — Прим. ред.) было не видно, но я слышал, как он говорил: «Кис-кис-кис“», — сказал Поляков.

Акбар Бабаджанов, обнаруживший погибшего парня ранним утром, подтвердил версию с котенком. По его словам, маленький зверь запутался в проводе от наушников и не мог пошевелиться. Студент хотел достать животное и освободить от пут. Когда молодой человек залез под машину, к нему подошел ее хозяин. Что же произошло после — до сих пор загадка.

Перед смертью студента раздался звук удара

Михаил Поляков, наблюдавший за спасением котенка из окна, утверждает, что слышал стук — будто кто-то бил по капоту. Так или иначе, наутро около авто лежал труп, рядом с ним валялась пустая коробка от телескопа, никаких котят на месте происшествия не было.

Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе гибели парня. Эксперты выясняют причины, по которым остановилось его сердце. Убитые горем родители и близкие не понимают, как здоровый юноша, недавно прыгавший с парашютом, мог умереть от испуга, как утверждает хозяин рокового автомобиля. Расследование продолжается.

По уточненной информации 5-tv.ru, экспертиза показала, что причиной смерти молодого человека стала сердечная недостаточность.

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