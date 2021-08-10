Неожиданный поворот: заподозренный в угоне авто петербуржец умер не от испуга

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Елизавета Мареныч
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По факту смерти молодого человека следователи возбудили уголовное дело. Во время судмедэкспертизы были обнаружены физические повреждения тела.

Неожиданный поворот: заподозренный в угоне авто петербуржец умер не от испуга

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Резонансная история, связанная с гибелью молодого петербуржца, который, по словам очевидцев, пытался спасти котенка под капотом авто, получила неожиданный поворот. Оказалось, что 20-летний студент университета ИТМО скончался не от испуга. У пострадавшего судмедэксперты обнаружили тупую травму живота с разрывом брыжейки толстой кишки. О новых обстоятельствах произошедшего рассказали в Следственном комитете.

В органах также добавили, что по факту данной трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемым в совершении преступления грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица причастного к совершению указанного преступления и привлечения его к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении СК РФ.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь на 9 августа в Петербурге якобы от испуга скончался студент университета ИТМО. По крайней мере об этом заявил владелец авто, который заявлял, что молодой человек якобы пытался угнать его машину. Очевидцы же сообщают, что все было иначе — юноша подошел к автомобилю, так как попытался спасти котенка, забравшегося под капот иномарки. Однако пришедший к месту парковки владелец авто принял парня за угонщика и, по предварительным данным, ударил его.

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