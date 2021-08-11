Владимир Стеклов остался без жилья из-за Александры Захаровой

После расставания с дочерью Марка Захарова Александрой Владимир Стеклов остался без жилья. «Принцесса Ленкома», как называли актрису, завладела квартирой, которую подарили супругу власти Москвы за особые заслуги в области кино- и театрального искусства. Об этом он поведал телеведущему Борису Корчевникову.

«Саша сказала сделать ей дарственную на мою новую квартиру, в которой мы проживали. Я выполнил ее просьбу. Потом она попросила меня выписаться из жилья, а мне некуда было, потому что я остался без жилплощади и формально считался бомжом. Взял сумку и ушел», — рассказал Стеклов.

По словам звезды сериала «Кадетство», если у него и остались обиды на семью Захаровых, то с квартирой они точно не связаны. Несмотря на то, что жена фактически оставила его без крыши над головой, на нее Стеклов тоже зла не держит.

Когда актер стал зятем знаменитого режиссера, он будто поступил в подчинение — признается, все бытовые вопросы решал исключительно Захаров. После развода с дочерью мэтра Стеклов ни разу не пришел в «Ленком», он не общался с бывшим тестем. Марк Захаров, к слову, ушел из жизни два года назад.

Что касается девяти лет брака с актрисой, много сплетен ходило вокруг него. В том числе о многочисленных романах артиста на стороне и адюльтере с американкой во время поездки в США. Стеклов уверяет, что никогда не изменял Александре Захаровой. Хотя отношения с ней, стоит отметить, начались именно с измены. Ради Захаровой Владимир Александрович бросил первую супругу Людмилу Мощенскую с дочерью Агриппиной, о чем сегодня очень сожалеет.

«Случилось предательство… Я ушел к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой… Сейчас это данность, и поздно рассуждать. Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания», — поделился 73-летний актер.

После развода с наследницей режиссера актер женился еще дважды. В третьем браке на свет появилась вторая его дочь Глафира. Последняя и пока действующая возлюбленная Ирина Дерягина младше актера на 33 года. Она подарила артисту третью дочь Арину.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Стеклов назвал причину, по которой его брак с Захаровой был бездетным.