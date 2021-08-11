Видео с церемонии прощания с актрисой из «Москва слезам не верит»

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 330

Татьяна Жукова-Киртбая скончалась 9 августа в возрасте 81 года. Проститься с ней в театр «Содружество Актеров Таганки» пришли десятки людей.

Фото, видео: ТАСС / Крымский Феликс, 5-tv.ru

Церемония прощания с Татьяной Жуковой-Киртбая в эти минуты проходит в театре «Содружество Актеров Таганки». В распоряжении 5-tv.ru имеется запись из зала, на которой видно, что отдать дань памяти заслуженной артистке РСФСР к 11 часам дня пришли десятки человек — ее поклонники, звездные коллеги, друзья, родственники. Знавшие актрису Жукову-Киртбая люди рассказали, какой запомнят ее. После под нескончаемые аплодисменты гроб с телом знаменитости вынесли из здания театра.

Татьяна Жукова-Киртбая скончалась 9 августа в возрасте 81 года. Предварительно известно, что причиной ее смерти могла стать острая сердечная недостаточность. По данным 5-tv.ru, звезда отечественных фильмов скончалась в своей квартире в центре столицы.

При этом в интервью 5-tv.ru сотрудник пресс-службы Театра «Содружество актеров Таганки» Анна Ломанова рассказывала, что Жукова-Киртбая болела коронавирусом, однако смогла победить вирус. Но не исключено, что болезнь также могла подкосить здоровье знаменитости.

Татьяна Жукова-Киртбая знакома зрителям по эпизодическим ролям в кинофильме «Москва слезам не верит», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки». В ленте Владимира Меньшова она появилась в образе работницы химчистки. Именно ее героине принадлежит фраза: «Чтобы генеральшей стать надо за лейтенанта замуж выходить, да помотаться с ним по гарнизонам лет 20, по тайге всякой, по пустыням».

Последней раз на телеэкранах актриса появилась в этом году в сериале «Дылды-2». Театральной сцене артистка посвятила большую часть жизни. Она играла в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Борис Годунов». Татьяна Жукова-Киртбая служила в Московском театре на Таганке и в Театре «Содружество актеров Таганки». В последнем работал с 1993 по 1999 ее сын актер Михаил Липкин.

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