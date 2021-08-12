Экс-жена Пьехи о состоянии сына после выписки: «К полноценной жизни не вернулся»

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала, как сейчас чувствует себя ее сын Петя, который стал жертвой неадекватного поведения соседки в загородном доме под Петербургом. Мальчика уже выписали из больницы, сейчас он восстанавливается в домашних условиях.

«К полноценной жизни сын не вернулся, и вернется нескоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся», — сообщила Горчакова подписчикам.

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Также она рассказала, что Петру теперь категорически нельзя заниматься спортом. Из-за этого ребенок больше не сможет посещать футбол и танцевальную секцию.

«Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем», — добавила Горчакова.

В конце июля в семье Стаса Пьехи произошел скандал. На семилетнего сына исполнителя напала жена футбольного арбитра Ирина Безбородова. Петя получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. Мальчик несколько дней провел в больнице. Сейчас сын Пьехи находится дома вместе с мамой.

Во время потасовки с супругой футбольного судьи пострадал не только Петя, но и его бабушка. По словам матери ребенка, пожилая женщина получила несколько ударов от нападавшей. В свою очередь, Ирина Безбородова уверяет, что никого избиения не было. По ее словам, она просто хотела отвести ребенка к нему домой, по дороге якобы малыш упал.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Пьехи к слову, сама перенервничала практически не меньше сына. Она даже похудела на шесть килограммов за неделю.