Подольская впервые показала лицо девятимесячного сына от Преснякова

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Анна Васильева
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Певица уехала на отдых с детьми, сестрой и подругой, оставив мужа дома.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская, которая все это время скрывала лицо своего младшего сына от Владимира Преснякова, наконец решилась приоткрыть завесу тайны. Сейчас звезда находится на отдыхе в Египте. Туда она улетела с сестрой и подругой. Наталья оставила мужа дома, взяв с собой только наследников.

Лишь спустя девять месяцев после появления на свет Ивана подписчики смогли разглядеть, как он выглядит. Звездная мама записала с ним сторис и опубликовала свежее фото.

На кадрах Подольская несет малыша на руках, и рассказывает о том, как он любит «кататься» у мамы под мышкой. А на фото, появившемся в сети чуть позднее, запечатлены сразу оба сыновей звездной четы.

Instagram @nataliapodolskaya

К слову, первенца Тему Наталья Подольская и Владимир Пресняков скрывали от общественности около полутора лет. Пара придерживается мнения, что чем дольше ребенок остается в тени, тем лучше для него. С появлением в октябре 2020 года еще одного сына музыкант стал многодетны отцом — старшему Никите от отношений с Кристиной Орбакайте уже 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская покормила сына грудью перед камерой.

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