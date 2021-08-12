Подольская впервые показала лицо девятимесячного сына от Преснякова

Певица Наталья Подольская, которая все это время скрывала лицо своего младшего сына от Владимира Преснякова, наконец решилась приоткрыть завесу тайны. Сейчас звезда находится на отдыхе в Египте. Туда она улетела с сестрой и подругой. Наталья оставила мужа дома, взяв с собой только наследников.

Лишь спустя девять месяцев после появления на свет Ивана подписчики смогли разглядеть, как он выглядит. Звездная мама записала с ним сторис и опубликовала свежее фото.

На кадрах Подольская несет малыша на руках, и рассказывает о том, как он любит «кататься» у мамы под мышкой. А на фото, появившемся в сети чуть позднее, запечатлены сразу оба сыновей звездной четы.

Instagram @nataliapodolskaya

К слову, первенца Тему Наталья Подольская и Владимир Пресняков скрывали от общественности около полутора лет. Пара придерживается мнения, что чем дольше ребенок остается в тени, тем лучше для него. С появлением в октябре 2020 года еще одного сына музыкант стал многодетны отцом — старшему Никите от отношений с Кристиной Орбакайте уже 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская покормила сына грудью перед камерой.