Экстремальные температуры спровоцировали лесные пожары в Якутии, Карелии и других территориях по всему миру. Нагрев суши и океана — результат в большей степени человеческой деятельности. Сокращение выбросов существенно не повлияет на температуры и снижение уровня океана, для восстановления потребуются тысячелетия. Минувшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет, говорится в докладе ООН о глобальном потеплении. И в некоторой степени на эти выводы повлияли участившиеся лесные пожары. Они не локализованы, поэтому потушить их очень сложно.

Яркий пример — происходящая катастрофа в Якутии. В сети появились кадры из республики Саха, где от пожаров погибли миллионы гектаров леса. В беседе с 5-tv.ru о лесных пожарах рассказал биофизик и эколог Алексей Карнаухов.

Алексей Карнаухов

Ведущий научный сотрудник Пущинского федерального центра научных исследований

— Лесные пожары в России, Турции, Греции — это аномалия или так теперь будет всегда?

— Лесные пожары были всегда, но их количество увеличивается. Это связано с изменением климата. Я бы сказал, что мы еще не сталкивались с по-настоящему серьезными катастрофами в этой области — мы сейчас наблюдаем пока еще относительно слабое изменение климата. В будущем все может быть гораздо серьезнее.

— Почему в 2021-м пожары настигли разные части света? Такое уже было?

— Несколько лет назад пожары фиксировали в Калифорнии, Португалии, Испании. Они возникают регулярно в связи с тем, что с изменением климата деревья не могут «переехать» в новую, комфортную для них среду обитания. Дерево растет там, где упало семечко. Из-за изменения климата дерево чувствует себя плохо. В лесу деревья начинают болеть, погибать. Из-за того, что они слабеют, внутри появляются жучки-короеды, сапрофиты. Увеличивается количество сухих деревьев, и вероятность катастрофических пожаров возрастает.

Кроме того, из-за изменений климата у нас возрастает нестабильность в атмосфере. Осадки приобретают характер тропических: если для северных и умеренных широт характерны затяжные моросящие дожди, то для тропиков характерны ливни. Это когда быстро проливается большое количество воды, а потом может неделями светить солнце, и ни капельки не выпадает. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что и наводнения, и лесные пожары — две стороны одной медали изменения климата. Увеличение температуры нашей планеты приводит к неравномерности осадков, которая становится характерной. Многие деревья не умеют запасать влагу, как кактусы или баобабы: они привыкли, что мелкие моросящие дожди их подпитывают новыми порциями влаги. С ливнями количество сухих и больных деревьев увеличивается, и частота пожаров увеличивается.

— Ранее по всей планете чуть ли не одновременно проходили лесные пожары. Чем закончился этот опыт и как он отразился на состоянии планеты?

— Лесные пожары заканчиваются тем, что на некоторой территории лес либо погибает, либо существенно повреждается. Старые обуглившиеся деревья погибают: в каких-то лесопарках их спиливают, в каких-то просто растут новые деревья. Лес сам себя залечивает. В какой-то степени лесные пожары — обычное дело для природы. Необычны масштабы лесных пожаров, которые в последнее время приобрели катастрофический характер с человеческими жертвами. Это изменилось, потому что леса становятся слишком сухими.

Расчистка территории в якутском селе Бясь-Кюель, Фото: ТАСС / Семен Рябинин

Лесные пожары вносят свой вклад в выбросы углекислого газа, потому что при сгорании древесины концентрация углекислого газа растет. Альбедо (соотношение между потоком солнечной радиации, попадающим на почвенный покров, и количеством такой радиации, поглощенной или отраженной ими этой территории — Прим. ред.) падает, потому что стоит обугленная земля. Это способствует разогреву нашей планеты, это негативный фактор. Но лесные пожары опасны прежде всего большим ущербом жизни людей: целые поселки сгорают, люди дышат воздухом с лесных пожаров. Такой воздух содержит онкогены, вещества, способствующие развитию онкологических заболеваний. Люди с нарушенными функциями дыхания могут погибнуть вблизи пожаров, даже если они не попали в зону горения. Например, когда были лесные пожары в 2010-м, зарегистрировали около 50 тысяч смертей в европейской части России.

— По сравнению с прошлыми годами, лесных пожаров в 2021-м стало больше?

— 2021-й еще не закончен, но в целом отмечают рост количества пожаров на протяжении последних лет — это тревожная тенденция. Особенно это касается лесов бореальной зоны — Канады, России. Потому что хвойные деревья не привыкли к тропическим ливням и плохо переносят засуху. Пожары становятся более интенсивными, опасными и разрушительными. Чтобы это остановить, нужно за лесами следить.

— Лесные пожары в Якутии называют самыми масштабными на планете. Когда они закончатся?

— Пожары обычно заканчиваются, когда идут сильные дожди. Эти же пожары распространяются и охватывают новые территории. Все зависит от того, как изменится погода на конкретной территории. Боюсь, что пожары в Якутии будет сложно потушить с помощью самолетов или пожарных бригад — там горят миллионы гектаров. У нас нет столько пожарных: один пожарный на один гектар. Я думаю, что только природа сможет их потушить. В Турции и Греции пожары локализованы, их потушить проще. В Якутии — некое море, океан леса, который невозможно потушить. Если вся Сибирь начнет полыхать, то уровень может быть превышен до летальных доз угарного газа. В таком случае умирать начнут целыми городами.

— Что может спровоцировать лесной пожар?

— Самое простое, что может быть причиной пожара — человеческая деятельность: специальные поджоги, когда люди начинают жечь траву, она уходит в лес. Многие владеют земельными участками на правах фермеров, и в качестве хозяйственной деятельности выбирают пал травы. Многие палят траву «для галочки». Это основной источник пожара. Обычный окурок, выброшенный из окна автомобиля в лесополосу, тоже может стать причиной пожара.

Лесные пожары в районе якутского села Куерэлээх. Фото: ТАСС / Иван Никифоров

Вторым достаточно важным источником можно назвать грозу. Если гроза попадет в дерево, то дерево загорится. Это естественные пожары, которые существовали испокон веков. Вулканы влияют довольно редко: все-таки движения вулканов на нашей планете пока не приобрели характер обыденности.

— Как лесные пожары влияют на атмосферу? Есть ли риск потерять Арктику и Антарктиду?

— Выброс угарного газа и изменение альбедо территорий, где происходили пожары, способствуют глобальному потеплению. Если говорить, что изменение альбедо приведет к изменению температурного режима, то это угроза для вечной мерзлоты. Во-первых, сам пожар — дополнительный источник тепла, который может привести к оттаиванию первого слоя вечной мерзлоты. И соответственно, если это «черная» территория, на которую светит солнце, то это тоже поспособствует большему разогреву почвы и выделению дополнительных количеств углекислого газа уже излишней мерзлоты. Процесс произойдет в результате окисления органики, которая там содержится.

— Как помочь лесу справиться с пожаром?

— Простому человеку необходимо постараться не строить дома в лесах. Конечно, красиво, когда дом стоит в лесу, окруженный деревьями, но нужно помнить, что лес горит, а вода выходит из берегов. Нужно соблюдать строительные нормы и стараться не подвергать свою жизнь опасности.

Леса представляют собой огромную ценность. Россия — лидер по общей площади лесов в мире. Леса каждый год производят огромное количество органики: дрова, топливо. Мы могли бы полностью отказаться от добычи угля, нефти, газа и перейти на возобновляемую энергетику только за счет лесного сырья. Мы очень мало используем леса в процентном соотношении. Если бы мы использовали лес хотя бы на уровне, на котором его используют Финляндия или Швеция, мы могли бы полностью отказаться от добычи углеводородов и сырья для производства пластмасс. Это неисчерпаемый ресурс, он каждый год нарастает.

Если наладить хозяйственное использование леса на нашей территории, то леса не только не пострадают, они могут стать более биоразнообразными. За этими лесами можно было бы ухаживать. Леса Финляндии не кажутся промышленными, которые страдают от лишней вырубки — они вполне симпатичные, красивые и здоровые, за ними осуществляется уход. Леса — основа благосостояния Финляндии, в Швеции тоже активно их используют. У нас значительная часть территорий заброшена: сил не хватает, и количество леса, которое образуется ежегодно, превышает потребности мировой экономики в лесном сырье.

Спасатели в районе якутского села Куерэлээх. Фото: ТАСС / Иван Никифоров

В любой цивилизованной стране есть лесоводство — возделывание леса, его восстановление. Некоторые территории специально не трогают, чтобы существовало биоразнообразие, оставляют заповедные кусочки леса, чтобы там росли не только сосны и ели, но брусника, клюква, растения и грибы. Для этого нужно ухаживать за лесом. Заброшенные леса в первую очередь страдают от изменения климата и могут представлять очень большую опасность, потому что если масштаб лесных пожаров увеличится, то будет выделяться не только углекислый газ, но и ядовитый угарный газ. Например, во время пожаров 2010-го концентрация угарного газа в Московском регионе в семь раз превышала предельно допустимую концентрацию. Этого было достаточно, чтобы погибли многие птицы. Люди, у которых были нарушены функции дыхания, тоже погибали. Но пожары не носили тотального характера, были отдельные очаги. Если бы они были сплошными, то было бы сложно выжить, так как противогазы не спасают от угарного газа.

Глобальному потеплению способствуют не только лесные пожары. Летом 2020-го стало известно об оттаивании болот в тундре и таянии ледников в Гренландии. В разговоре с 5-tv.ru эколог Юлий Добрушин предположил, что таяние вечной мерзлоты в тундре усилило парниковый эффект.