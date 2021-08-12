Пригожин мечтает отомстить обидчице сына Пьехи: «Я бы ее кишки вынул!»

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Виктория Андреева
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Маленький Петя после конфликта с соседкой по поселку слег в больницу с травмами и сотрясением мозга. Музыкального продюсера это очень беспокоит.

Пригожин мечтает отомстить обидчице сына Пьехи: «Я бы ее кишки вынул!»

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Иосифу Пригожину не дает покоя скандальная история с избиением сына певца Стаса Пьехи. Бизнесмен считает артиста очень близким другом, потому искренне переживает за случившееся. В откровенном интервью музыкальный продюсер признался, что, будь его воля, жестоко отомстил бы обидчице маленького мальчика.

«Та женщина выглядела абсолютно сумасшедшей. Понимаете, мальчик сам себе увечья нанести не мог. То, что он проколол ее бассейн… Это же ребенок! Да я бы ей башку проколол! И за ребенка я бы ее кишки вынул!» — сказал Пригожин NEWS.RU.

ЧП произошло в конце июля. Сначала в СМИ появились сообщения о госпитализации семилетнего Петра, а затем стали известны детали скандала. Оказалось, мальчика избила соседка по коттеджному поселку — супруга футбольного арбитра Вячеслава Безбородова Ирина. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вместо того чтобы публично извиниться перед несчастным и его родными, дама стала грозить «неугомонным» судом. Безбородова планировала наказать мальчика за испорченный надувной бассейн. При этом диагнозы ребенка — сильное сотрясение мозга и ряд травм — ее совсем не волновали.

Комментируя действия Ирины, Иосиф Пригожин пришел к выводу, что та «бессовестный человек».

Instagram @knyaginya

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядел сын Стаса Пьехи после избиения соседкой.

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