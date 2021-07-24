Фото: экс-супруга Пьехи показала лицо избитого сына после выписки из больницы

Экс-супруга певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова показала первое фото их сына Петра после выписки из больницы. Семилетний мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами после нападения на него супруги известного футбольного судьи Владислава Безбородова Ирины.

На опубликованном Горчаковой в Instagram-сторис кадре Петя выглядит счастливым и отдохнувшим. Парнишка, по словам мамы, очень рад возвращению в родные стены и возможности поскорее забыть о неприятном инциденте.

«Когда сразу почувствовал, что ты дома», — подписала пост Горчакова.

Instagram @knyaginya

Как прежде упоминала бывшая возлюбленная Пьехи, Петя иначе пережил стресс, чем его родители. Поступив в медучреждение, он не думал о разборках, не мечтал ответить обидчице, а лишь хотел поскорее покинуть палату и оказаться в своей комнате. И просил новую игрушку. Хорошо, что у детей другое восприятие жизни, успокаивала себя Горчакова.

Сын Стаса Пьехи пострадал, когда с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Там мальчик подружился с одним из сыновей Ирины Безбородовой, но женщина приятельству воспротивилась. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей.

По предварительным оценкам, ребенок подпортил вещь стоимостью около 20 тысяч рублей. Ремонт бассейна обошелся бы в копейки, но выходка привела Безбородову в ярость. Вместо того, чтобы поговорить с родителями, по их версии, женщина устроила скандал, схватила мальчика за руку и швырнула на землю. Вслед за Петром травму получила и его бабушка. После огласки резонансный инцидент заинтересовал Следком и прокуратуру.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Его под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В суде представлять интересы Пьехи будет звездный адвокат Сергей Жорин. Он пообещал, что все виновные понесут справедливое наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына.