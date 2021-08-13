Макеева пожаловалась на травлю и сравнила себя с Алентовой

Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на хейтеров, которые затравили ее в соцсети после свадьбы с Романом Мальковым, и из-за которых она была вынуждена закрыть свою страницу в Instagram. При этом знаменитость сравнила себя с народной артисткой РФ Верой Алентовой, которую ранее раскритиковали из-за выхода на сцену прежде, чем завершился 40-дневный траур по ее мужу, режиссеру Владимиру Меньшову.

Макеева заявила о существовании неких закрытых групп, состоящих из «агрессивных людей», которые «словно по команде» набрасываются на нее, ее друзей и даже подписчиков в соцсети. При этом они якобы специально и без повода «отслеживают родных, пишут гадости подросткам, унижают пожилых людей».

«Мне даже нет смысла расстраиваться, если такого рода люди не пожалели даже всенародных кумиров — таких, как Веру Валентиновну Алентову, переживающую семейную трагедию. Вопрос: неужели такие злые люди были всегда и отсутствие интернета не демонстрировало нам масштабы ненависти и злобы?» — вопрошает Макеева.

Также 39-летняя актриса сообщила об атаке на ее Instagram-аккаунт «15 тысяч ботов с целью заблокировать страницу». В результате она была вынуждена закрыть аккаунт, а админы «всю ночь чистили ее страницу».

Instagram @makeevan

Ранее в некоторых СМИ подвергли критике Веру Алентову, решившую вернуться на сцену прежде чем закончится 40-дневный траур по ее супругу, режиссеру Владимиру Меньшову, скончавшемуся от коронавируса.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, к Анастасии Макеевой приставили участкового в театре «для спокойствия, здоровья и защиты». Личная жизнь актрисы стала объектом обсуждений и споров сразу после того, как она связалась с многодетным отцом из Словении Романом Мальковым. Актриса призналась, что постоянные скандалы с бывшей женой супруга негативно отражаются на ее карьере. Она призывала своих подписчиков подписать петицию в ее защиту, уточнив, что с помощью коллективного письма хочет защитить свою честь как артистки.