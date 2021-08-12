Очевидец сообщил, что пассажирке взорвавшегося автобуса в Воронеже оторвало ноги

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 073

По словам горожанина, он почувствовал на месте ЧП едкий запах пропана. Газобалонного оборудования в маршрутке не должно было быть.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Очевидец рассказал 5-tv.ru подробности взрыва газа в переполненном маршрутном автобусе в Воронеже. Мужчина видел раскуроченный транспорт, а также женщину без ног.

«Подошел, автобус был взорван, подъехали МЧС. У женщины оторвало две ноги, трое были зажаты под сиденьями, в сиденьях», — сказал житель Воронежа.

Он отметил, что увидел автобус уже после взрыва, когда проходил мимо остановки. Рядом чувствовался едкий запах газа.

«Когда мы подошли, был едкий запах пропана, газа, я в этом не специалист. Около трех-четырех людей ходили перебинтованными, несколько человек находились в автобусе. Минут пять там находился. У многих было шоковое состояние. Две кареты скорой помощи подъехало», — добавил собеседник.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, публиковал кадры последствий взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже. На них видно, что у маршрутки оторвало стенку левого борта и часть крыши. Пострадали 12 человек.

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа
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