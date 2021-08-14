Отец Жасмин умер от СОVID-19 вслед за бабушкой певицы

Отец известной российской певицы Жасмин умер от коронавируса. Льва Манахимова — известного на родине балетмейстера, привезли из Дагестана в Москву с обширным поражением легких. Медики боролись за жизнь родителя певицы, но спасти его не удалось.

«Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…», — цитирует представителя Жасмин Starhit.ru.

Лев Манахимов руководил коллективом «Пируэт», в котором молодые танцоры исполняли лезгину.

При этом известно, что всего несколько дней назад не стало бабушки известной певицы. Трагичной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Бабушка Сара, в честь которую назвали певицу (Сара Манахимова — имя при рождении Жасмин) ушла из жизни после борьбы с коронавирусом. Пожилой женщине было 90 лет.

Певица Жасмин еще в юном возрасте потеряла маму. Маргарита Манахимова скончалась в возрасте сорока лет, тогда начинающей артистке не было еще и 20 лет. Спустя 25 лет после трагедии, знаменитость потеряла отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что от коронавируса умер первый продюсер певицы Натали.