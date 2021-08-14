Отец Жасмин умер от СОVID-19 вслед за бабушкой певицы
Несколько дней назад, не поборов коронавирусную инфекцию, скончалась бабушка знаменитости в возрасте 90 лет.
Фото: Instagram @jasmin
Отец известной российской певицы Жасмин умер от коронавируса. Льва Манахимова — известного на родине балетмейстера, привезли из Дагестана в Москву с обширным поражением легких. Медики боролись за жизнь родителя певицы, но спасти его не удалось.
«Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…», — цитирует представителя Жасмин Starhit.ru.
Лев Манахимов руководил коллективом «Пируэт», в котором молодые танцоры исполняли лезгину.
При этом известно, что всего несколько дней назад не стало бабушки известной певицы. Трагичной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Бабушка Сара, в честь которую назвали певицу (Сара Манахимова — имя при рождении Жасмин) ушла из жизни после борьбы с коронавирусом. Пожилой женщине было 90 лет.
Певица Жасмин еще в юном возрасте потеряла маму. Маргарита Манахимова скончалась в возрасте сорока лет, тогда начинающей артистке не было еще и 20 лет. Спустя 25 лет после трагедии, знаменитость потеряла отца.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что от коронавируса умер первый продюсер певицы Натали.
- 15 авг
- Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса
- 14 авг
- Тысячи человек вышли на митинги против COVID-паспортов во Франции
- 14 авг
- США обвинили СМИ России и Китая в распространении теорий заговора о COVID
- 13 авг
- Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале на 10,3%
- 13 авг
- Собянин отменил обязательный перевод 30% работников на «удаленку»
- 13 авг
- Голикова назвала срок выхода России на допандемийный показатель занятости
- 13 авг
- Датский ученый выдвинул новую версию происхождения COVID-19
- 12 авг
- Шварценеггер жестко ответил антипрививочникам: «К черту свободу!»
- 12 авг
- В России число желающих вступить в брак выросло на 40%
- 11 авг
- В Минздраве оценили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
Читайте также
56%
-0.10 86.22
-0.13
Нашли ошибку?