Елизавета Арзамасова родила от Ильи Авербуха и выложила фото с младенцем

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Игорь Рязов
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Звезда сериала «Папины дочки» и 47-летний фигурист стали родителями.

Фото, видео: ТАСС / Галкин Николай; Instagram @liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова родила от фигуриста Ильи Авербуха. Фотографию с младенцем и мужем она выложила на своей странице в Instagram.

«Счастье… А. А. (Авербух и Арзамасова - Прим. ред.)» — подписала снимок с новорожденным Елизавета Арзамасова.

Аналогичный пост на своей странице в Instagram выложил и Илья Авербух.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники принялись поздравлять пару в комментариях. Многие шлют радостные эмодзи, желают родителям и ребеночку долгих лет жизни, счастья и любви.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре прошлого года. Об интересном положении 26-летней звезды сериала «Папины дочки» стало известно в апреле 2021-го.

Для нее это первый ребенок, а для 47-летнего Ильи Авербуха — уже второй. У фигуриста есть 16-летний сын Мартин. Молодой человек легко нашел общий язык с новой супругой отца. При этом Елизавета и Илья отмечали, что их не смущает большая разница в возрасте — 21 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Лиза Арзамасова предстала в облегающем черном платье. Теперь известно, что участие в фотосессии она приняла незадолго до родов.

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