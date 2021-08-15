Психолог объяснила странности в поведении Собчак: «Очень мазохистичная, истероидная»

Знаменитый психолог рунета Вероника Степанова прокомментировала странное поведение Ксении Собчак во время интервью с ней. Эксперт считает, что внутри 39-летней журналистки живет маленький капризный ребенок. Из-за этого ей очень тяжело общаться с людьми. Из-за этого ее часто не принимает публика.

«Ксения делает все, чтобы ее любили, и вместе с тем — все, чтобы ее ненавидели. Природа очень мазохистичная, истероидная. Это такой ребеночек, который хочет показать, как много он трудился, а Собчак — трудоголик, и в то же время она пойдет и нагадит на стол», — заявила Степанова во время эфира на YouTube.

Психолог уверена, что скандальной журналистке дико не хватает заботы и любви. Она пытается понравится окружающим, но когда не видит ответной реакции, тут же начинает вести себя агрессивно. Буквально — набрасывается на людей.

«“Сейчас покусаю вас всех, сделаю пранк, приеду в гробовозке с мужем своим!". В общем, вся истерика, какая только может быть. При этом работая 24 часа в сутки. Я не представляю, откуда эта демоническая энергия! Собчак какая-то трехжильная», — поделилась эмоциями от встречи со звездой Вероника Степанова.

Instagram @veronik20011

Эксперт указала на то, что Ксения Собчак является полным отражением своих родителей. Психолог уверена: журналистка совершенно бесхитростная, но очень прямолинейная. А с этим готовы мириться не все. Степанова отметила, что на самом деле звезда не та, за кого себя выдает.

«От своей бесхитростности она бедная. Нет гибкости, нет смекалки — приходится все брать трудоголизмом круглосуточным. И свадьбы вести, и в „Доме-2“ скакать… Какой-то кошмар!» — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксению Собчак вывели из себя слова Вероники Степановой о «несостоятельности». Эксперт указала журналистке, что ей не стоит сравнивать себя с обычными людьми, поскольку она выросла в богатой семье и не знала забот.