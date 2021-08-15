🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, Луна в Скорпионе благоволит новым начинаниям, разработке бизнес-планов. С реальными вкладами нужно повременить. Поберегите свое здоровье.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, на растущей Луне в знаке Скорпиона важно быть максимально сконцентрированными и собранными. Маленькая оплошность может привести к катастрофе. День идеально подходит для встреч и переговоров. Банковские операции лучше вовсе не совершать.
♈ Овен
Овен, 15 августа для вас — нелегкий день. Однако серьезных проблем не будет. Скорее всего, предстоит разбираться в чужих проблемах и помогать налаживать отношения сторон. На ваши плечи может лечь очень ответственная миссия. Не подведите людей.
Космический совет: предстоит решать споры — будьте объективны.
♉ Телец
Телец, в последнее время вы стали слишком нервозны. Не нужно искать проблем с психосоматикой. Причина тому — хроническая усталость. Позвольте себе быть тем, кем являетесь на самом деле. Если это необходимо — уединитесь дома или на природе. Вам нужна серьезная перезагрузка.
Космический совет: забудьте о делах, вам нужно расслабиться.
♊ Близнецы
Близнецы, в воздухе сегодня будет ощущаться серьезное напряжение. Переживать не стоит, но будьте внимательны к окружающим и их поступкам. Собирайте информацию, добывайте ценные компроматы любыми доступными и законными способами. В ближайшем будущем это может понадобиться. Взаимодействуйте с авторитетами.
Космический совет: не скрывайте от важных людей ценную информацию.
♋ Рак
Рак, 15 августа — спокойный день для вас. Конечно, если вы сами не будете создавать проблемы на ровном месте. Займитесь самообразованием или почитайте развлекательную литературу. Отвлекитесь от серых рабочих будней.
Космический совет: не ввязывайтесь в сомнительные проекты.
♌ Лев
Лев, по своей природе вы — энергичный человек. Почему же у вас вдруг опустились руки? Может, просто занимаетесь не тем делом, которое действительно нравится? Не идите на поводу у людей. Даже если «советчики» приходятся вам кровными родственниками.
Космический совет: поверьте в свои силы, начните двигаться навстречу мечтам.
♍ Дева
Дева, плыть по течению гораздо проще, чем против него, согласны? Звезды говорят, что сейчас вы находитесь в «своей тарелке», поэтому не нужно пытаться что-то изменить. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Хотя бы сегодня.
Космический совет: вы должны примириться с реальностью.
♎ Весы
Весы, 15 августа для вас — день приятных сюрпризов и открытий. Смотрите в оба: может, кто-то сделает вам выгодное предложение по работе. Не исключены и любовные признания! Вам давно хотелось романтики. Так в чем же дело? Вперед!
Космический совет: дарите окружающим радость, любовь и нежность.
♏ Скорпион
Скорпион, не вините окружающих в своих неудачах. Запомните: никогда не нужно трижды стучать в закрытую дверь. Пробуйте что-то новое, меняйте свою жизнь к лучшему. Ваше будущее — в ваших руках.
Космический совет: откройтесь миру, не пытайтесь его изменить.
♐ Стрелец
Стрелец, этот день вам запомнится надолго. Возможно, появится человек из прошлого, который поможет уладить проблемы. Возможно, вы сами отыщете ответ на насущный вопрос. Готовьтесь, вас ждут серьезные перемены! Правда, сначала нужно настроиться на новую волну и отказаться от пагубных привычек.
Космический совет: настало время избавиться от вредных привычек.
♑ Козерог
Козерог, вы хоть и консервативный человек, но тоже нуждаетесь в романтике и приключениях. Посвятите этот день любимому человеку. Если его нет — сходите на свидание. Как минимум, вы узнаете много интересного, подышите свежим воздухом. Как максимум — обретете настоящую любовь.
Космический совет: не отказывайтесь от романтических приключений.
♒ Водолей
Водолей, сегодня вам может показаться, что отношения с родными зашли в тупик. Такое действительно случается, поэтому не нужно расстраиваться. Однако не следует и замалчивать проблемы. Наберитесь смелости и выясните все в спокойной обстановке. Важно: не заставляйте людей делать то, что им не нравится.
Космический совет: проясните отношения с близкими людьми.
♊ Рыбы
Рыбы, 15 августа вас может посетить странная мысль: «А что, если я проживаю не свою жизнь?». Чтобы избавиться от нее, необходимо пересмотреть принципы и привычки. Возможно, вы давно «буксуете» на месте. Откройтесь миру, новому и неизведанному.
Космический совет: начните менять себя, чтобы улучшить качество жизни.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа.
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