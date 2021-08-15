🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 августа, на растущей Луне в знаке Скорпиона важно быть максимально сконцентрированными и собранными. Маленькая оплошность может привести к катастрофе. День идеально подходит для встреч и переговоров. Банковские операции лучше вовсе не совершать.

♈ Овен

Овен, 15 августа для вас — нелегкий день. Однако серьезных проблем не будет. Скорее всего, предстоит разбираться в чужих проблемах и помогать налаживать отношения сторон. На ваши плечи может лечь очень ответственная миссия. Не подведите людей.

Космический совет: предстоит решать споры — будьте объективны.

♉ Телец

Телец, в последнее время вы стали слишком нервозны. Не нужно искать проблем с психосоматикой. Причина тому — хроническая усталость. Позвольте себе быть тем, кем являетесь на самом деле. Если это необходимо — уединитесь дома или на природе. Вам нужна серьезная перезагрузка.

Космический совет: забудьте о делах, вам нужно расслабиться.

♊ Близнецы

Близнецы, в воздухе сегодня будет ощущаться серьезное напряжение. Переживать не стоит, но будьте внимательны к окружающим и их поступкам. Собирайте информацию, добывайте ценные компроматы любыми доступными и законными способами. В ближайшем будущем это может понадобиться. Взаимодействуйте с авторитетами.

Космический совет: не скрывайте от важных людей ценную информацию.

♋ Рак

Рак, 15 августа — спокойный день для вас. Конечно, если вы сами не будете создавать проблемы на ровном месте. Займитесь самообразованием или почитайте развлекательную литературу. Отвлекитесь от серых рабочих будней.

Космический совет: не ввязывайтесь в сомнительные проекты.

♌ Лев