Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа

На грядущей неделе у представителей многих знаков зодиака могут быть завышенные ожидания либо желание получить отличные результаты без усилий и дисциплины. Такой подход не оправдает себя, возможны разочарования.

В то же время людям будет помогать находчивость в мышлении и действиях. Часто будут возникать неожиданные решения, а взгляд на проблему с нового ракурса и активные действия по их разрешению будут приносить успех.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается положительный период. Поддержка и позитивное влияние планет будет не таким сильным, как на предыдущей неделе. Тем не менее вы сможете успешно реализовывать свои проекты, принимать взвешенные и точные решения и вообще будете в хорошей форме.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятная. Ваш ум работает точно и быстро и подбрасывает вам правильные решения. А ваше энергичное состояние поможет их быстро реализовывать. Предстоящая неделя очень хороша для активных дел, требующих настойчивости, для начала новых проектов. А также для занятий спортом.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит напряженная неделя. Возможны споры и конфликты с окружающими. Слово за слово разговоры превращаются в перепалки, где ни одна из сторон не хочет уступить. Будет сложно договариваться, приходить к компромиссу или единому мнению. Желательно сократить общение с окружающими или не затрагивать спорные вопросы.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя позитивная. Вас ждет прилив энергии, точность мышления, готовность принимать решения и активно действовать. Неделя также хороша для переговоров, где вам нужно отстоять свои интересы или обсудить спорные моменты. Ваша энергия и уверенность помогут вам добиться положительного для вас решения.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на предстоящей неделе будут чувствовать собранность и сфокусированность. В этом состоянии вам хорошо сформировать намерение, касающееся ваших целей и идеалов. А также проработать лучшую версию себя: кем и где вы хотели бы быть, что делать, что иметь — скажем, через пять лет? Представьте этот образ в деталях и наполните его энергией. Дальше он поведет вас вперед.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень энергичная неделя. Энергии будет так много, что иногда она может превращаться в раздражительность и выливаться в конфликты. Но в целом ее вполне можно направить и в позитивное русло — начинайте новые проекты, беритесь за сложную работу, расправьтесь со старыми «висящими» задачами. При этом вы будете точно мыслить, быстро принимать решения и активно действовать.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя довольно спокойная, скорее положительная. В целом вы будете чувствовать себя комфортно и уравновешено. Ваша задача будет состоять в том, чтобы проявляться, стремиться к самореализации; и при этом находиться в гармоничном мягком состоянии. Скорее всего, у вас будет получаться удерживать этот баланс.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя принесет собранность и активность. Ваш аналитический ум поможет находить лучшие решения, а ваша решительность поможет не упускать шансы, быстро и активно реализовывать возникающие возможности. Неделя для вас положительная.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидают споры и конфликты. Возможны придирки по мелочам от окружающих, а вы, конечно, тоже не захотите промолчать. В итоге ожидается усиление раздражения и взаимного недовольства. В ходе таких обсуждений будет уже сложно «нажать на тормоза». Лучше постараться, чтоб такие споры даже не начинались, например, обратить начинающиеся конфликтные ситуации в шутку.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень позитивная и продуктивная неделя. Вы сможете передумать много мыслей, сделать много дел, принять важные решения. Направьте эту энергию на реализацию давно возникших задумок. Приветствуются мозговые штурмы и вообще активное обсуждение идей. Также вам очень полезны будут занятия спортом.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев период по-прежнему сложный, хотя напряжение уже идет на спад. Возможно противостояние с окружающими и развитие возникших ранее конфликтов. Обеим сторонам может быть сложно идти на компромисс, так как обсуждение касается принципиальных позиций. Лучше избегать сложных тем и спорных моментов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя напряженная. Возможны конфликты и прямые столкновения с окружающими. Также возможны обиды и уход вглубь себя. Вам может казаться, что вас несправедливо притесняют. Но на самом деле, окружающие сейчас просто проявляют накопившееся недовольство. Возможно, оно связано с тем, что в предшествующий период вы позволяли ситуации постепенно и незаметно съезжать в негативную плоскость.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 16 по 22 августа для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего стоит опасаться каждому представителю астрологического круга в ближайшие семь дней.