Влад Кадони вызвал скорую из-за тяжелого приступа: «Третий раз за месяц»
Телеведущий показал покрытое красными пятнами лицо и напугал поклонников.
Фото, видео: Instagram @domkadoni
Звезда скандально известной телепрограммы «Дом-2» Влад Кадони редко жалуется на здоровье в силу возраста — ему всего 34 года. Однако сегодня телеведущий по-настоящему шокировал поклонников своим болезненным видом. Бывший друг поющей телеведущей Ольги Бузовой опубликовал в сторис на своей странице в Instagram видео, на котором предстал с покрасневшим лицом и слезами на глазах.
«Вот так я сейчас выгляжу. Вызвал скорую. Класс», — сказал он.
Приехавшие медики выявили у Кадони аллергическую реакцию — «генноализованную крапивницу». При таком диагнозе, по словам телеведущего, отекает лицо, руки и ноги. Также всего за несколько минут лицо становится красным.
«Любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации. Третий раз за месяц», — написал он.
Врачи поставили Кадони гормональные уколы и назначили антигистаминные препараты. По всей видимости, лечение дало положительный результат, и телеведущий быстро пошел на поправку — да так, что спустя 2,5 часа опубликовал сторис из гримерки.
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