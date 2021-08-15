Влад Кадони вызвал скорую из-за тяжелого приступа: «Третий раз за месяц»

|
Елизавета Мареныч
1 027

Телеведущий показал покрытое красными пятнами лицо и напугал поклонников.

Фото, видео: Instagram @domkadoni

Звезда скандально известной телепрограммы «Дом-2» Влад Кадони редко жалуется на здоровье в силу возраста — ему всего 34 года. Однако сегодня телеведущий по-настоящему шокировал поклонников своим болезненным видом. Бывший друг поющей телеведущей Ольги Бузовой опубликовал в сторис на своей странице в Instagram видео, на котором предстал с покрасневшим лицом и слезами на глазах.

«Вот так я сейчас выгляжу. Вызвал скорую. Класс», — сказал он.

Приехавшие медики выявили у Кадони аллергическую реакцию — «генноализованную крапивницу». При таком диагнозе, по словам телеведущего, отекает лицо, руки и ноги. Также всего за несколько минут лицо становится красным.

«Любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации. Третий раз за месяц», — написал он.

Instagram @domkadoni

Врачи поставили Кадони гормональные уколы и назначили антигистаминные препараты. По всей видимости, лечение дало положительный результат, и телеведущий быстро пошел на поправку — да так, что спустя 2,5 часа опубликовал сторис из гримерки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет певицу МакSим во время реабилитации после комы.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:26
Число жертв землетрясения на Гаити выросло почти до 1,3 тысячи человек
7:15
Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым: «Иногда нам надо быть порознь»
7:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
6:59
В Якутии наращивают группировку для борьбы с лесными пожарами
6:43
Звезда сериала «Нюхач» о зрелом возрасте: «Если не спился, то ты востребован»
6:27
Катер опрокинулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой

Сейчас читают

Хоккей, КХЛ: большое интервью Альберта Яруллина об исламе, переходе в «Трактор», пандемии…
Сотрудники ФСБ задержали борца с коррупцией в момент получения взятки
Видео первых секунд после убийства парня на Кутузовском проспекте
Ягудин подтвердил рождение сына у Авербуха и Арзамасовой: «Пищим от счастья!»
Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака