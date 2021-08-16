Цымбалюк-Романовская вступилась за вернувшуюся на сцену Алентову

Возврат к работе — самый действенный способ, чтобы не дать горю от утраты близкого полностью завладеть жизнью человека. Так считает пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. По ее словам, нападки на актрису Веру Алентову за то, что та вышла на сцену почти сразу после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова, просто аморальны.

«Именно то, что она вернулась в театр, продолжает служить зрителям, радовать своей игрой, — это лучшая дань памяти Меньшову, потому что он хотел, чтобы так и было», — заявила она в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

Она также добавила, что никто не имеет права осуждать артистку, ведь потерю близких все переживают по-разному. И то, что Алентова нашла в себе силы побороть горе и вышла на сцену, должно вызывать только восхищение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театралы изначально скептически отнеслись к решению Веры Алентовой возобновить работу в театре после смерти супруга. Многие поклонники были возмущены столь быстрым возвращением вдовы на сцену. Однако, по признанию самой актрисы, творчество для нее является лучшим лекарством.