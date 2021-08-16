Талибы гарантировали неприкосновенность посольства РФ в Афганистане

В здании российского посольства в Афганистане находятся порядка ста человек, однако их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в МИД РФ. По словам представителей ведомства, сторонники движения «Талибан»*, захватившие Кабул, дали дипмиссии гарантии безопасности и неприкосновенности.

Как отметили в ведомстве, в связи с обострением ситуации в стране часть сотрудников консульства будут эвакуированы. На 17 августа запланирована встреча посла РФ в Замира Кабулова с представителями движения.

В министрстве подчеркнули, что Москва давно предсказала, что после уход американских войск из Афганистана основной силой в стране станут талибы, и захват власти является не следствием вывода войск, а провалом политики Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители движения «Талибан»* заявили, что война в Афганистане окончена, и страна освобождена.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.