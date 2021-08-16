Стали известны детали задержания за взятку главного борца с коррупцией Петербурга

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 6 143

Максим Розсыпало занимал должность около года. Особых результатов на должности не достиг, но прославился своим пристрастием к алкоголю.

Фото, видео: Sztu.customs.gov.ru; 5-tv.ru

Задержанный правоохранителями главный борец с коррупцией Петербурга Максим Розсыпало вместе с другими сотрудниками Северо-Западной таможни получали регулярно взятки от одного из предпринимателей.

По информации 5-tv.ru, за вознаграждение таможенники обещали не проводить дополнительных проверок во время таможенного оформления автомобилей. Стороны договорились, что бизнесмен заплатит им с каждой машины по 700 долларов США. Всего посредник успел получить более миллиона рублей за оформление двадцати автомобилей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сотрудники ФСБ взяли с поличным начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного таможенного офицера и в ближайшее время будет просить суд о заключении его под стражу. Известно, что Розсыпало занимал свою должность около года. За это время не достиг особых результатов в пресечении коррупции. Но прославился своим пристрастием к спиртному.

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