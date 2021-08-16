Готовимся к школе: Как сэкономить во время сборов ребенка в первый класс

Близится 1 сентября, в преддверии нового учебного года магазины устроили гонку за кошельками родителей школьников. На этом фоне самыми растерянными выглядят мамы и папы первоклассников, пытающиеся объять необъятное и купить все и сразу для любимого чада. Психолог Светлана Тонких в беседе с 5-tv.ru дала советы, как снизить траты на необходимые для первоклассника одежду и канцтовары.

Одежда и обувь

«Достаточно одного — максимум двух комплектов классической (школьной — Прим.ред.) формы. Форма сегодня такая универсальная, что она прекрасно сочетается с различными элементами одежды из базового гардероба ребенка», — рекомендовала детский психолог.

Точно так же стоит поступить и с обувью для малыша. В качестве «сменки» эксперт посоветовала купить «удобный», более универсальный вариант. Классические туфли мальчиков или девочек можно заменить на балетки или кеды, но более строгого вида, чтобы потом их можно было носить и вне школы.

Канцелярские товары

Очень трудно пройти мимо полок магазина, ломящихся от ярких канцтоваров. Но ваш будущий первоклассник легко сможет обойтись без многих предметов. Личные блокноты, ежедневники, бесчисленное множество ручек с блестками и перьями, гнущиеся карандаши, брелоки, стикеры, маркеры — эти милые взгляду ребенка предметы вовсе не являются предметами первой необходимости.

Дорогой смартфон

Последняя навороченная модель смартфона, с установленными многочисленными приложениями, в первое время будет очень сильно отвлекать ребенка от учебы.

«Купите ребенку более простой телефон, но дополнительно приобретите смарт-часы: с целью безопасности можно много отслеживать из того, что происходит с малышом», — такой лайт-вариант посоветовала специалист по детско-родительским отношениям.

Рюкзак

Ребенку не стоит покупать очень большой и тяжелый школьный ранец, с многочисленными отделениями. Главный атрибут ученика должен соответствовать его росту. Важной характеристикой обязательного аксессуара школьника должна быть его правильная для здоровья конструкция: рюкзак должен иметь анатомическую или ортопедическую спинку.

Цветы

Вместо моря цветов психолог призвала родителей купить один большой красивый букет и вручить его от всего класса.

«Можно ограничиться либо презентом, либо каким-нибудь творческим подарком, либо композицией, либо аппликацией, (творческим — Прим.ред.) подарком, чтобы было комфортно всем участникам образовательного процесса», — подытожила нейропсихолог Светлана Тонких.

Ранее 5-tv.ru писал, какие вещи хотят первоклассники к 1 сентября и почему не стоит идти у них на поводу.