Врач рассказал о неизлечимой болезни у вейперов со смертельным исходом

Безопасность вейпов, растиражированных в последнее время как легкий способ отказаться от никотина все чаще подвергается сомнению. Панацеей такую систему нагревания табака назвать никак нельзя, считает специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев.

«Летом 2019 года в США было выявлено большое количество поражения легких, связанное с употреблением с использованием этих (курительных — Прим.ред.) систем… количество случаев возросло к сентябрю того же года. В настоящей момент уже более 240 публикаций, описывающих это состояние», — рассказал врач.

Вейперы страдают от так называемой болезни EVALI. Для постановки соответствующего диагноза руководствуются следующими критериями:

употребление пациентом вейпов в течение 90 дней до начала заболевания;

наличие патологических изменений в легких на рентгенографии, часто в виде инфильтратов;

отсутствие других причин для похожего состояния.

По мнению специалиста, причиной, вследствие которой поражаются легкие, является воздействие ацетата, витамина Е, содержащегося в этих курительных системах.

«Болезнь имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей одышкой, а также нарастающей дыхательной недостаточностью. Особенно тяжелые случаи проявляются синдромом острого повреждения легких», — обозначил симптомы врач высшей категории.

В настоящий момент доказательного лечения не существует, в отношении заболевания применяют в основном системные кортикостероиды.

Опубликованы сведения о более 60 летальных исходах, однако в последнее время отмечается снижение количества случаев EVALI.

«Это может быть обусловлено просто их пропуском ввиду пандемии COVID-19 и сходными проявлениями заболевания. В связи с этим медсообщество должно относится по-прежнему с настороженностью к возможным случаям заболевания», — предостерег эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что портал «Госуслуг» предупредил россиян о развитии у вейперов болезни EVALI.