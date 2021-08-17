Дочери Глаголевой показали фото ее могилы спустя четыре года после смерти

Три дочери Веры Глаголевой напомнили подписчикам в социальных сетях об очередной годовщине смерти актрисы. В своем микроблоге Анастасия Шубская разместила фото с места захоронения мамы, Анна и Мария Нахапетовы опубликовали снимок с ней.

«Четыре года без мамы. Много это или нет, нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка — этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после», — написала Анна, а ее пост продублировала Мария.

Могила Веры Глаголевой в день памяти утопает в цветах. Близкие и поклонники принесли к ее памятнику в беседке множество огромных букетов свежих роз, подсолнухи и гвоздики.

Instagram @nastyashubskaya

Вера Глаголева — актриса театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер. Прославившись несколькими ролями, она решила сама создавать кино и продолжала активно работать даже, когда уже знала о страшном заболевании — артистке диагностировали рак желудка. За год до смерти Глаголева успела отпраздновать бракосочетание Анастасии Шубской, и прославленного хоккеиста Александра Овечкина.

Широкий зритель знает актрису по картинам «Бедная Саша», «Не стреляйте в белых лебедей», «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес» и многим другим. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Кирилл Шубский поставил на могиле Веры Глаголевой памятник за десять миллионов рублей. В окружении звездной семьи поговаривают, что так бизнесмен пытался заглушить чувство вины перед умершей женой.