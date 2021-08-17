Дочери Глаголевой показали фото ее могилы спустя четыре года после смерти

|
Оксана Тарасова
3 816

Монументальный памятник с беседкой на месте захоронения актрисы утопают в цветах от близких и поклонников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @nastyashubskaya @anahapetova

Три дочери Веры Глаголевой напомнили подписчикам в социальных сетях об очередной годовщине смерти актрисы. В своем микроблоге Анастасия Шубская разместила фото с места захоронения мамы, Анна и Мария Нахапетовы опубликовали снимок с ней.

«Четыре года без мамы. Много это или нет, нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка — этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после», — написала Анна, а ее пост продублировала Мария.

Могила Веры Глаголевой в день памяти утопает в цветах. Близкие и поклонники принесли к ее памятнику в беседке множество огромных букетов свежих роз, подсолнухи и гвоздики.

Instagram @nastyashubskaya

Вера Глаголева — актриса театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер. Прославившись несколькими ролями, она решила сама создавать кино и продолжала активно работать даже, когда уже знала о страшном заболевании — артистке диагностировали рак желудка. За год до смерти Глаголева успела отпраздновать бракосочетание Анастасии Шубской, и прославленного хоккеиста Александра Овечкина.

Широкий зритель знает актрису по картинам «Бедная Саша», «Не стреляйте в белых лебедей», «Выйти замуж за капитана», «Сошедшие с небес» и многим другим. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Кирилл Шубский поставил на могиле Веры Глаголевой памятник за десять миллионов рублей. В окружении звездной семьи поговаривают, что так бизнесмен пытался заглушить чувство вины перед умершей женой.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.39
-0.08 86.51
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Захарова после выступления Байдена напомнила реальные цели США в Афганистане
10:42
Екатерина Климова в калошах сплясала на пне под аккомпанемент стиральной доски
10:34
Американцы обвинили Байдена в трусости после речи о выводе войск из Афганистана
10:30
Читал инструкцию, как кормить попугаев: загадки гибели мэра Кривого Рога
10:25
Летучая в бикини показала, как отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах
10:10
Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

Сейчас читают

Легкоатлетка Тимановская впервые выступила на соревнованиях после Олимпиады
Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет
Амеба съела мозг искупавшегося в озере семилетнего ребенка
МакSим показала похудевшее тело на первом фото после выписки из больницы
Что известно о погибшем мэре Кривого Рога Константине Павлове?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака