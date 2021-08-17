Екатерина Климова в калошах сплясала на пне под аккомпанемент стиральной доски

Технический прогресс невероятно облегчил труд человека, которому больше не приходится разжигать костер, чтобы приготовить еду или натаскать воды из проруби, чтобы постирать. Каждый день появляются все более совершенные модификации обычных предметов быта, но что делать с устаревшими моделями и приспособлениями.

Интересный способ «ресайкла» предложила российская актриса Екатерина Климова: она превратила стиральную доску в музыкальный инструмент. Чтобы подтвердить, что звучание у доски прекрасное, она влезла на пень и исполнила песенку из детского мультфильма, брямкая по ребристой поверхности.

Образ у артистки был соответствующий инструменту — резиновые калоши, простенькое платьишко и длинная шерстяная накидка. Видео Климова выложила на своей странице в Instagram, где позже пояснила, что сейчас находится на съемках фильма «Вкус мести», где действия происходят в деревне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова в одном из столичных ресторанов залезла на стол и исполнила страстный танец с стаканом в руке.