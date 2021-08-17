Летчик о героизме экипажа разбившегося Ил-112В: «Они пришли, чтобы убиться»

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Светлана Шевченко
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Вадим Базыкин подчеркнул, что еще в летной школе испытателям «меняют ментальность» и сызнова готовят к высоким рискам.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Срибный; 5-tv.ru

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Крушение Ил-112В в Подмосковье

Летчики-испытатели это «бойцовские собаки», которые каждый день находятся в бою, чтобы сделать полет будущего самолета безопасным. Так прокомментировал крушение Ил-112В в Подмосковье заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин.

«Летчики-испытатели, я могу пример вам привести, как готовят в школе летчиков испытателей. Приходил преподаватель и говорил: „Уважаемые слушатели, вы на работу пришли для того, чтобы убиться, а у вас опять ничего не получилось“. Вроде как, какая-то странная и глупая фраза, но у летчиков-испытателей меняют ментальность. И вот представьте себе всю жизнь ходить, зная, что вы имеете право погибнуть. Они это и делают», — пояснил Базыкин.

Он добавил, что упавший Ил-112В еще проходит технологические испытания и не вошел в серийное производство, поэтому то, что произошло сегодня, наглядно показало высокие риски, с которыми ежедневно сталкиваются те, кто «учит самолеты летать». Поэтому, по его мнению, коллеги погибшего экипажа «поскорбеют два-три дня» и потом снова выйдут на работу.

«Есть люди-герои, которым дают звезды, а есть люди-подвиги. Это именно они совершающие подвиги. Это немножко другой контингент. Это люди, как правило, скромные. Люди, каждый день участвующие в боевых действиях. Потому у них год идет за три, потому их действия приравнены к ведению боевых действий. Они каждый день приходят, как на войну. На любимую работу», — подчеркнул заслуженный летчик.

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Экипаж встречают после испытаний Ил-112В

Базыкин считает, что те, кто управляют уже испытанными лайнерами и самолетами, это «красивые породистые собачки», а летчики-испытатели готовят для них воздушные судна в режиме ежедневного боя.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, при заходе на посадку в лесном массиве между Кубинкой и Большим Никольским озером рухнул опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно 13 августа прибыло в Подмосковье из Воронежа для участия в международном форуме «Армия-2021».

Управлял во время испытательного полета опытнейший экипаж под руководством шеф-пилота ПАО «Ил», Героя России Николая Куимова. Также в состав входили — летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли.

Предварительной причиной крушения воздушного судна признан отказ правого двигателя. На кадрах катастрофы, который запечатлел случайный очевидец, видно, что во время полета он загорелся. Экипаж, как подтвердили в Ростехе, до последнего боролся за живучесть судна и уводил подальше от жилых домов.

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