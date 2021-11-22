В каком возрасте женятся мужчины разных знаков зодиака

Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, кто их представителей зодиакального круга вступает в брак со своей второй половинкой в первый год отношений, а кто тянет с предложением на протяжении долгих лет.

Овен

Эти представители зодиакального круга не привыкли менять женщин, как перчатки. Они преданы своей возлюбленной и стараются сохранить отношения. Овны довольно рано женятся на своих избранницах — примерно в возрасте 20-25 лет.

Телец

Тельцы не стремятся вступать в брак в раннем возрасте. Эти представители зодиакального круга не могут жениться на девушке, если недостаточно хорошо ее знают. Им нужно время, чтобы хорошо узнать свою вторую половинку. Идеальным возрастом для вступления в брак они считают — 30 лет, пишет Cosmopolitan.

Близнецы

Близнецы — натуры переменчивые. Для того, чтобы найти ту единственную, им необходимо некоторое время повстречаться с разными женщинами. Эти представители воздушной стихии не готовы связывать себя узами брака с первой же девушкой, с которой они завели серьезные отношения. Встают на колено перед своей избранницей они обычно в возрасте от 28 до 32 лет.

Рак

Эти представители водной стихии относятся к браку с особым трепетом. Они не отличаются любвеобильностью. Для них намного важнее — рука об руку пройти через жизнь со своей любимой женщиной. Раки обычно узаконивают свои отношения, будучи совсем юными — от 20 до 23 лет.

Лев

Львы в отличие от Раков не стремятся поскорее остепенится. Обычно рожденные в период с 23 июля по 22 августа женятся уже после того, как построят карьеру и найдут своей место в жизни. К тому же эти представители огненной стихии очень избирательны. Они могут заводить новые романы в поиске той самой. Обычно Львы женятся в возрасте от 30 до 35 лет.

Дева

Мужчины-Девы очень требовательны как к себе, так и к другим людям. Семья для них играет далеко не главную роль. При этом этих представителей зодиакального круга нельзя назвать ветреными. Как только Девы добиваются хотя бы малых успехов в профессиональной сфере, они задумываются о женитьбе. Предложение своей возлюбленной они делают в возрасте 25-27 лет.

Весы

Эти представители воздушной стихии не торопятся со свадьбой. Они могут менять партнерш, ходить на свидания и заводить краткосрочные романы. Мысли о семье у Весов появляются не раньше 30 лет. Только разменяв четвертый десяток, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября могут завести разговоры о свадьбе со своей избранницей.

Скорпион

Эти представители водной стихии очень ревнивы. Одна только мысль, что их избранница может оказаться в объятиях другого мужчины вызывает у них страх и ужас. Скорпионы — собственники, поэтому как можно скорее они хотят окольцевать свою возлюбленную. Ведут под венец свою избранницу они, как правило, в возрасте до 25 лет.

Стрелец

Стрельцам тяжело лишить себя соблазна быть свободными. К браку они относятся, как к формальности. Эти представители огненной стихии женятся не раньше 35 лет. Им нужно время, чтобы нагуляться и лучше узнать свою потенциальную супругу.

Козерог

Для Козерогов важно установить ментальную связь со своей избранницей. Чтобы сделать предложение руки и сердца своей второй половинке этим представителям зодиакального круга нужно время. Они готовы неоднократно проверять свои отношения на прочность. В брак Козероги вступают после 25 лет, после того, как сделают первые успехи в карьере.

Водолей

Водолеи, увы, не созданы для семейной жизни. Для них больше значение имеет свобода. Если эти представители воздушной стихии женятся, то не раньше 30 лет. Рожденные в период с 20 января по 18 февраля предпочитают краткосрочные романы длительным отношениям. Если ваш мужчина — Водолей — это не повод расстраиваться. Возможно, ваш избранник в вас души не чает и готов прожить всю жизнь только с вами.

Рыбы

Эти романтичные натуры готовы отличаются своей верностью и преданностью. Они готовы жениться в юном возрасте от 18 до 21 года. При этом такие ранние браки, как привило, терпят фиаско. Настоящие сильные чувства к этим представителям водной стихии приходят уже в более позднем возрасте.

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