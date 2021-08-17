Какие люди больше других склонны к метеозависимости и когда это проявляется

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 183

Врач-эндокринолог в интервью 5-tv.ru рассказала, как пережить резкую смену климата метеозависимым людям.

Фото, видео: Depositphotos / choreograph; 5-tv.ru

Комфорт человеческого организма напрямую зависит от умеренной влажности воздуха, благоприятной температуры и атмосферного давления. Изменение хотя бы одного из этих параметров может сопровождаться физическим недугом. При этом зачастую люди списывают ухудшение самочувствия исключительно на метеозависимость, которая на самом деле лишь усиливает симптомы уже имеющихся болезней, рассказала 5-tv.ru врач-эндокринолог Мария Васильева.

«Снижение температуры воздуха на 8-10 градусов и атмосферного давления ниже 760 миллиметров ртутного столба показывает прямую зависимость увеличения частоты госпитализации от острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, гипертонических кризов», — отметила Васильева.

По словам специалиста, атмосферные осадки сопутствуют гипертоническим кризам в 51% случаев, а геомагнитные бури — в 41%. При этом мужчины, согласно статистике, при ухудшении погоды страдают от повышенного артериального давления чаще, чем женщины.

«На сегодняшний день не остается сомнений в том, что пациенты с хроническими заболеваниями метеозависимы. Поэтому нужно проводить специальную профилактику. Во-первых, сам пациент может следить за погодными условиями и метеоусловиями в том регионе, где он проживает», — сказала эксперт.

Врач-эндокринолог также порекомендовала людям, чувствительным к переменам погоды, соблюдать правильный образ жизни и вовремя проходить диспансеризацию. Поскольку после правильного поставленного диагноза и лечения метеозависимость постепенно снижается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасные заболевания развиваются бессимптомно.

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