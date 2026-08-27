Фонд «Традиции искусства» выступит организатором «Интервидения-2026»

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Дата и место проведения конкурса пока не определены — их раскроют позже.

Кто организовывает конкурс Интервидение в Саудовской Аравии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Фонд «Традиции искусства» выступит организатором «Интервидения-2026»

Организацией песенного конкурса «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии занимается фонд «Традиции искусства». Об этом ТАСС сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Следующий конкурс „Интвервидение“ выразила готовность принять Саудовская Аравия. В настоящее время организатор конкурса — фонд „Традиции искусства“ — ведет плотную работу с партнерами по ключевым моментам подготовки нового шоу», — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве страны подчеркнули, что российские организаторы, как и годом ранее, поделятся со СМИ информацией, связанной с подготовкой мероприятия, а также выбора участника от России.

Кроме того, в МИД добавили, что детали о месте и дате проведения «Интервидения» станут известны позже.

Песенный конкурс «Интервидение» в этом году примет Саудовская Аравия. В 2025 году он состоялся в Москве - тогда Россию представлял певец SHAMAN с композицией «Прямо к сердцу». А победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru перечислил имена певцов, которые смогут достойно представить страну на «Интервидении» в этом году. Неплохие шансы есть у народного артиста РФ Олега Газманова, а также певцов Вани Дмитриенко и Сергее Лазареве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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