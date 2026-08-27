Россия может первой получить безвизовый режим с Индией

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 49 0

Вопросы находятся на стадии обсуждения.

Когда Индия отменит визы для граждан России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Винай Кумар: в Индии обсуждают отмену визового режима с Россией

Индия прорабатывает возможность сделать Россию первой страной для безвизовых поездок. Об этом сообщил посол республики в Москве Винай Кумар в интервью порталу «Известия».

По его словам, двусторонние переговоры по этому вопросу уже ведутся, однако точные сроки отмены виз пока не определены. Снятие режима состоится после завершения диалога и выполнения всех необходимых технических процедур. Посол напомнил, что сейчас правом на безвизовый въезд в Индию обладают только дипломаты и государственные служащие.

В материале также говорится, что с 1 января в Нью-Дели приняли решение отказаться от сбора за оформление 30-дневных электронных туристических виз. Параллельно Россия и Индия обсуждают полную отмену визовых сборов для путешественников, размер которых варьируется от трех до 12 тысяч рублей.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на последнем заседании межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству рассказал, что с начала 2026 года объем турпотока между странами увеличился на 8%. В частности, Индию посетили около 50 тысяч россиян, а Россию – свыше 25 тысяч индийских граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром указал на увеличение товарооборота между странами в этом году. Он подтвердил готовность Москвы работать в этом направлении.

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