Лето красное пропели: какие артисты заработали больше всех за сезон

Сергей Жуков стал самым высокооплачиваемым артистом лета 2026

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал самым высокооплачиваемым артистом страны по итогам летних концертов. Промоутер Сергей Лавров в беседе с KP.RU раскрыл шокирующие цифры: гонорар Жукова за одно выступление стартует от 50 миллионов рублей. Это более чем вдвое выше, чем у признанной королевы шансона Надежды Кадышевой.

Юбилейный тур группы бьет все рекорды — только в этом году его посетят около полумиллиона человек. Стадионы в каждом городе заполнены до отказа, аншлаги обеспечены. Но масштаб требует вложений: продакшн «Руки Вверх!» обходится в 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет в каждом городе. Куда уходят миллионы — зрители видят своими глазами.

Впрочем, Жуков не единственный, кто сорвал куш этим летом. В топе, по словам Лаврова, и 32-летний Егор Крид — он дважды собирал «Лужники» и за корпоратив в столице просит от десяти миллионов, причем далеко не на все предложения соглашается.

Похоже, этим летом российский шоу-бизнес живет по принципу «кто не рискует — тот не зарабатывает». И «Руки Вверх!» с их многомиллионными сборами — главные герои сезона.

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