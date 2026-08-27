Лето красное пропели: какие артисты заработали больше всех за сезон
Кто подвинул Надежду Кадышеву на пьедестале главных богачей шоу-бизнеса?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сергей Жуков стал самым высокооплачиваемым артистом лета 2026
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал самым высокооплачиваемым артистом страны по итогам летних концертов. Промоутер Сергей Лавров в беседе с KP.RU раскрыл шокирующие цифры: гонорар Жукова за одно выступление стартует от 50 миллионов рублей. Это более чем вдвое выше, чем у признанной королевы шансона Надежды Кадышевой.
Юбилейный тур группы бьет все рекорды — только в этом году его посетят около полумиллиона человек. Стадионы в каждом городе заполнены до отказа, аншлаги обеспечены. Но масштаб требует вложений: продакшн «Руки Вверх!» обходится в 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет в каждом городе. Куда уходят миллионы — зрители видят своими глазами.
Впрочем, Жуков не единственный, кто сорвал куш этим летом. В топе, по словам Лаврова, и 32-летний Егор Крид — он дважды собирал «Лужники» и за корпоратив в столице просит от десяти миллионов, причем далеко не на все предложения соглашается.
Похоже, этим летом российский шоу-бизнес живет по принципу «кто не рискует — тот не зарабатывает». И «Руки Вверх!» с их многомиллионными сборами — главные герои сезона.
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